El gobernador Pedro Pierluisi será uno de los invitados especiales este lunes en el Capitolio, cuando las cámaras legislativas celebren sus sesiones inaugurales.

Debido a la composición de ambos cuerpos legislativos, Pierluisi dará sus mensajes ante una mayoría absoluta de 26 integrantes populares en la Cámara y una pluralidad de 12 senadores populares. Se espera que ese día sean declarados presidentes el representante Rafael “Tatito” Hernández y el senador José Luis Dalmau Santiago.

“Voy a ir a la sesión inaugural tanto de Cámara como de Senado para darles un breve mensaje y felicitarlos por el inicio”, dijo Pierluisi al confirmar que serán mensajes en el hemiciclo, por lo que serán dos.

De otra parte, Pierluisi indicó que “está por ocurrir” el envío formal a la Legislatura de los nombramientos para la secretaría de Estado (Larry Seilhamer) y Justicia (Domingo Emanuelli).

“Tengo que darle seguimiento a eso”, dijo.

Finalmente, Pierluisi hizo un llamado al representante electo, pero no juramentado, Néstor Alonso Vega, a que renuncie a su escaño Alonso Vega está acusado a nivel federal por corrupción y no ha juramentado debido a que no ha entregado ciertos documentos financieros a la Comisión Estatal de Elecciones.

Su postura evita que el Partido Nuevo Progresista pueda seleccionar su sustituto. De hecho, El Nuevo Día reportó que Alonso Vega coquetea con la idea de mantenerse como legislador independiente, aunque Pierluisi anticipó que casi inmediatamente sería blanco de querellas éticas.

“Estamos por todos los medios disponibles pidiendo esa renuncia. La información que me llega es que va a renunciar y espero que así lo haga por su bien, el bien del partido, de nuestro ideal y de Puerto Rico. No quisiera pensar que es una estrategia legal y prefieron que se enfoque en lo grande, que es el bien por el partido y el ideal”, sostuvo el gobernador.

“Está postergando algo que es inevitable. Si no renunciara, si jura y no renuncia, estoy seguro que se va a exponer a todo tipo de querella y tarde o temprano ocurrirá lo mismo”, dijo.