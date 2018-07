Con el rechazo de los legisladores de minoría, el Senado confirmó hoy a la licenciada Lersy Boria como la nueva procuradora de las Mujeres.

“Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial profesional de la nominada con más de 12 años de experiencia en el servicio público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico”, concluyó la Comisión de Nombramientos, presidida por Thomas Rivera Schatz.

El presidente del Senado @trschatz51 dice del nombramiento de la Procuradora de la Mujer @LersyBoria que,"es importante que tengamos una persona cuya talla intelectual, moral y capacidad permita ofrecer los servicios que la mujer puertorriqueña tiene derecho y merece". — Senado Puerto Rico (@SenadoPR) July 12, 2018

“El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico”, agrega el documento.

Durante el debate de la nominación, el senador independiente explicó que no favorecería la designación de Boria por -entre otras cosas- el hecho de que no se consultó el sentir de las organizaciones feministas dedicadas a garantizar los derechos de las mujeres en el país, tal y como lo dispone la ley que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

“Hay un elemento importantísimo que no debe dejarse en el aire y es que en momento donde la violencia se ciñe en el presente y en el futuro de las mujeres de Puerto Rico es vital que haya pasado por el criterio y crisol de las organizaciones que históricamente han representado a las mujeres en el país…y que siempre han tenido la capacidad de describir los requisitos y características que deben considerarse cuando se hace un nombramiento de esta naturaleza”, expresó el senador independiente, José Vargas Vidot.

“Voy a votarle en contra, pero quiero …ojalá y quede mal y durante el tiempo de su gestión ella pueda ajustarse a los criterios que demandan estos grupos que han sido de luchas y de luchas validadas”, agregó.

Por su parte, su homólogo de Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, señaló que su voto en contra a la designación está basado, principalmente, en la falta de respuesta de la licenciada durante la vista pública en la que se consideró su nombramiento sobre el escándalo de índole sexual que rodea la Compañía de Turismo.

“A preguntas sobre acciones de un supervisor que habiendo recibido denuncias de dos de sus principales asesores sobre conducta constitutiva de hostigamiento sexual y que ese supervisor no activara un protocolo o no llevara a cabo una investigación,ella no respondió. Ante ese escenario…yo habré de votar en contra a este nombramiento”, dijo Dalmau.

Dalmau se refiera a información que ha salido pública que establece que el gobernador Ricardo Rosselló conocía de las imputaciones contra el ahora extitular de Turismo, José Izquierdo; y aun así procedió a nominarlo. El gobernador ha negado dichos señalamientos y aseguró que actuó inmediatamente tuvo conocimiento de la situación.

Durante la vista, la nominada no abordó el tema, ya que no había tenido acceso al documento. “Yo habré de votar en contra de este nombramiento con la esperanza de que en su ejecutoria la licenciada me haga quedar mal, ese sería mi mejor deseo”, dijo Dalmau.

“Yo creo que en papeles es una extraordinaria nominada, cuando uno ve su experiencia de vida, su crecimiento…pero no puedo en el momento darle nuestro voto a favor”, dijo el senador popular Cirilo Tirado al destacar también la falta de consulta con los grupos que trabajan directamente con las mujeres.

“Para los que hablan de quién representa a la mujer, examine la trayectoria de la vida de esta licenciada en materia profesional, en materia personal…y el temple que demostró. No se dejó intimidar por ningún senador o senadora…contestó con carácter y firmeza”, insistió Rivera Schatz.

Durante la sesión también se aprobaron, aunque de forma unánime, los nombramientos de Isaías Sánchez como procurador general de Puerto Rico, Ottmar Chávez como administrador de la Administración de Servicios Generales y de Zulma Méndez como miembro de la Junta de Libertad Bajo Palabra.