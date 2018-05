Estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) avalaron esta tarde una moción de rechazo al cierre de la residencia estudiantil Torre Norte este verano, a raíz de un plan de la administración universitaria para reparar la estructura.

Asimismo, los alumnos reunidos en asamblea avalaron exigir a la jefatura del recinto que distribuyan a todo el estudiantado el borrador del presupuesto con el que contará el recinto para el próximo año fiscal, para ver de primera mano cuáles serán las prioridades fiscales del principal centro docente del país a partir de julio.

Esta tarde, el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras celebró su segunda asamblea en un mes, en la que se le daría continuidad a los temas que quedaron en el tintero tras una asamblea de unas ocho horas el pasado 8 de mayo. No obstante, luego que el rector interino del recinto, Luis Ferrao, no concediera un receso académico, no llegó la cantidad requerida de estudiantes para realizar una asamblea que pudiera tomar decisiones y solo se llevó a cabo una asamblea informativa. Al filo de la 1:00 p.m., 174 estudiantes se habían registrado para la asamblea convocada para las 10:00 a.m.

Entre los presentes, los principales reclamos giraron en torno a la decisión de clausurar Torre Norte, así como el futuro del Programa de Estudios de Mujer y Género. Torre Norte es una de las dos residencias estudiantiles que maneja el recinto riopedrense; Torre Norte está fuera del campus y ResiCampus está dentro.

El presidente del Concilio de Residentes de Torre Norte, Raúl Dávila, destacó que ha tenido reuniones con miembros de la administración universitaria -entre ellos el presidente de la Junta de Gobierno- para presentarle opciones al desalojo inmediato de los alumnos, pero no sus ideas no han sido acogidas. Este agradeció a los alumnos en la asamblea por su apoyo.

🌄Así luce la residencia Torre del Norte Full screen Torre del Norte fue construido en el 1971 y no ha recibido el cuidado que merece el edificio para cumplir con los códigos y leyes. (Teresa Canino) La administración alertó a sus residentes que la vivienda cerrará sus puertas cuando termine el semestre para comenzar un proceso de remodelación. (Teresa Canino ) La remodelación cuesta alrededor de $7.5 millones, según el informe presentado a la administración. (Teresa Canino ) El paso del huracán maría agravó las ya precarias condiciones en las que se encontraba la residencia. (Teresa Canino) Los estudiantes que residen en Torre del Norte se han pronunciado en contra de su cierre total y han comenzado una serien de manifestaciones para luchar por su vivienda. (Teresa Canino ) El costo de mantenimiento asciende a $1.7 millones anuales. Estos cubren las operaciones, luz y agua. (Teresa Canino ) Cuando se construyó en 1971, Torre del Norte estaba diseñada como una residencia para varones. (Teresa Canino ) El canon de arrendamiento de la residencia no ha tenido una revisión desde que abrió sus puertas. Los estudiantes pagan $55 al mes desde hace 47 años. (Teresa Canino ) El lugar no cumple con los códigos de la ley ADA (American Disability Act) ni el código de bomberos. (Teresa Canino ) Estuvo cerrado desde septiembre hasta febrero por los daños ocasionados por el huracán María. (Teresa Canino) Por las filtraciones y la humedad, Torre del Norte tiene 23 dormitorios clausurados, el equivalente a un piso completo. (Teresa Canino ) Las reparaciones que se han hecho a través de los años son “cosméticas”, detalló la administración. La remodelación se trata de mejoras permanentes. (Teresa Canino) El edificio tiene problemas en la plomería. (Teresa Canino) Varias de las ventanas quedaron completamente despegadas y otras rotas con el paso del huracán. (Teresa Canino) Poco a poco se ha ido reemplazando equipo en el sótano del edificio. (Teresa Canino) Allí, en el último piso, se encuentra el cuarto eléctrico. Este se dañó por completo cuando se inundó en septiembre pasado. (Teresa Canino ) El tubo que transporta las aguas negras a la calle está completamente corroído. (Teresa Canino ) El estacionamiento queda "como en un hueco" y facilita las inundaciones en la vivienda. (Teresa Canino) Las paredes de hormigón no han recibido mantenimiento. Muchas están agrietadas y tienen varillas expuestas. (Teresa Canino) Neveras y enseres eléctricos por decomisar que no se han podido remover por falta de presupuesto para hacerlo (Teresa Canino)

“Los necesitamos. Esta es una lucha por una residencia para todos”, expresó Dávila, quien anunció que el viernes tendrá un concierto para respaldar sus reclamos.

El encuentro, que se realizó frente a la torre de recinto, estuvo matizado por reclamos de estudiantes hacia los integrantes del Consejo General de Estudiantes y peticiones para que se pongan en marcha las propuestas que se presentaron en la última asamblea.

Del mismo modo, los alumnos respaldaron reclamos para solicitar la renuncia del rector interino.

Una moción presentada por el estudiante Israel Dilán para solicitar una evaluación ética de las acciones de todas las esferas administrativas del recinto, particularmente de Ferrao, fue avalada unánimemente.

“Queremos saber bajo qué poder toman las decisiones, a quienes escuchan y si están siguiendo todos los procesos”, señaló Dilán.