Las condiciones marítimas están peligrosas para la costa norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo el noreste de Culebra.

There is a HIGH rip current risk for beaches along the north coast of Puerto Rico and Culebra. Existe un riesgo ALTO de corrientes marinas para playas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico y Culebra. #prwx #usviwx pic.twitter.com/JiZ39ZUUUV