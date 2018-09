Los municipios de San Lorenzo y Caguas han recibido hasta media pulgada de agua debido a un parcho de humedad que está causando aguaceros sobre la región, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Del mismo modo, algunos sectores del este de la isla están recibiendo aguaceros de moderados a fuertes. Se espera que las lluvias se vayan debilitando a medida que se muevan hacia el oeste.

“En horas de la tarde, que es lo normal para esta época del año, la lluvia se debe concentrar en el oeste-noroeste, con algunos aguaceros bien asilados en el resto del área”, explicó el meteorólogo Emanuel Rodríguez.

Para el resto de la semana se espera que llegue una masa de aire seco sobre la región.

“Esto no quiere decir que no vaya a llover, sino que las condiciones del clima serán más tranquilas, con aguaceros pasajeros que podrían afectar el este, y aguaceros y tronadas en el oeste durante las tardes”, detalló Rodríguez.

Mientras, las condiciones del mar se encuentran bastante tranquilas con un riesgo bajo de corrientes marinas. El oleaje está de 3 a 5 pies en aguas del océano Atlántico, y de 2 a 4 en aguas del Mar Caribe, con vientos de hasta 15 nudos.

Showers and thunderstorms continue to move across portions of the eastern interior of PR. Aguaceros y tronadas continúan moviéndose a través de sectores del este e interior de PR. #prwx #usviwx pic.twitter.com/yG43SADSvT

Pendientes a un nuevo sistema

El SNM monitorea el sistema 92L, localizado a cientos de millas del sureste de las islas Cabo Verde, que los expertos esperan que se convierta en una depresión tropical para el fin de semana.

A las 8:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes le dio un 20% de probabilidad de desarrollo en dos días, y un 70% en cinco días.

Low risk of rip currents today for most of the local area. Risk is moderate for Cramer Park Beach in St. Croix.

Riesgo bajo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas hoy. El riesgo es moderado para Cramer Park Beach en Santa Cruz.#usviwx #prwx pic.twitter.com/vuw15d4IG3