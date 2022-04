Las declaraciones de un ejecutivo de LUMA Energy en referencia a que el consorcio no cubrirá las pérdidas de alimentos ni enseres de los abonados por el apagón del miércoles no fueron bien recibidas por cientos de boricuas, que recurrieron a las redes sociales para expresar su frustración.

El autor de las expresiones fue el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de LUMA, Mario Hurtado.

“No estamos en una situación para poner recomponer los gastos de los resultados de este evento, es una situación y una emergencia que ha salido de nuestro control. En este tipo de eventos no hay una reclamación por daños de comidas o enseres”, planteó en entrevista con Noticentro.

La Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público refutó estas expresiones y aseguró que los consumidores tienen derecho a reclamar por los posibles daños que hayan sufrido por la interrupción del servicio eléctrico por una avería en la central Costa Sur.

¿Qué opinan nuestros lectores? Aquí algunas de sus expresiones hechas en nuestras redes sociales:

LUMA está a cargo de la red eléctrica, o sea de la distribución, la avería fue en el sistema de distribución, así que es responsable por no dar el mantenimiento que se necesitaba. Tiene que pagar a los abonados por los enseres perdidos y nuestras compras. Es su culpa y tienen que responder, además, no tienen derecho ahora a pedir aumento en la factura por la misma razón, fue su responsabilidad, no del pueblo. Si no pueden dar mantenimiento al sistema de distribución pues que se quiten.

LUMA vino a hacer dinero a toda costa y lo que le pase o pierda la ciudadanía por su mal manejo para ellos es daño colateral no les importa y no les afecta. Prepárense gente para otro aumento.

Yo llevo seis meses esperando que me paguen un A/C que se quemó el “board” para septiembre de 2021 que hice la querella con los primeros apagones de LUMA y todavía nada y las (oficinas) de Monacillo los técnicos no pueden dar información (porque) ni ellos se pueden comunicar con las (oficinas) que trabajan las reclamaciones de equipo.

¡Dejar a un país o Isla sin energía debe tener consecuencias porque eso es la seguridad y salud del lugar, pienso yo! ¡Eso incluye todo lo que perdieron los que pagan por el servicio porque gratis no es, usted me dice a mí que yo pago por un servicio y el que lo brinda no tiene ninguna responsabilidad! No sé, pero no entiendo.

