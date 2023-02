Nota del editor: Esta publicación forma parte de un acuerdo colaborativo entre la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día y el programa Rayos X de Telemundo Puerto Rico.

Desde 1980, Rosa Lydia Vélez ha recorrido toda la isla, en un vehículo, en busca de servicios para su hija Isamar Maralet y para todas las personas que, como Isamar, tienen algún tipo de discapacidad intelectual.

A 43 años desde que se inmortalizó su lucha en un pleito de clase contra el Departamento de Educación, Vélez continúa su batalla contra el sistema, pero desde su hogar y sin su hija, luego que sus condiciones de salud la obligaron a tomar la difícil decisión de dejarla viviendo en el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico (IPPR).

“El mundo en casa se rodeaba a través de ella. Imagínate, fue un vacío bien grande. Yo tuve que estar en recuperación. Yo no lo aceptaba. Yo decía: ‘Dios mío, ¿pero por qué?’”, expresó Vélez, quien, a sus 74 años, padece de condiciones de salud que limitan su movilidad.

PUBLICIDAD

La decisión de dejar a Isamar -quien tiene perlesía cerebral- en manos del Instituto, en 2017, fue un ejercicio de anticipar el futuro y prepararla para el día en el que ella ya no esté. Su caso es un ejemplo del escenario al que se tienen que enfrentar miles de madres y padres de personas con discapacidad intelectual, en Puerto Rico, luego que sus hijos crecen, ellos envejecen y el sistema les abandona.

La angustia ante esa incertidumbre llevó a Vélez a pensar en lo impensable. “Yo decía: ‘para yo irme tranquila, ojalá mi hija muriera antes que yo’”, relató. Pero la existencia del Instituto le proveyó una realidad distinta. “Cuando yo la vi a ella contenta aquí, yo dije: ‘pues mira, ella está contenta porque ella ya tiene con quien compartir’”, contó desde la terraza del Psicopedagógico.

Los momentos juntas entre madre e hija siguen siendo en un vehículo, pero solo los sábados, seis horas del día, en dirección a algún lugar en la montaña o actividad familiar.

Como Isamar, hay 84 personas que viven en el IPPR, una de las únicas instalaciones preparadas en la isla para dar servicios de residencia asistida a personas con diversidad funcional.

Se estima que la población de personas adultas con discapacidad intelectual en Puerto Rico asciende a 300,000 personas, según un estudio del propio IPPR que está próximo a publicar.

Rosa Lydia Vélez monta en su vehículo a su hija Isamar Malaret Vélez quien tiene perlesía cerebral. (Suministradas Rayos X)

“A diario, se reciben muchísimas llamadas de familiares adultos con hijos adultos con discapacidad intelectual, buscando servicios de residencia. Ayuda, porque ya ellos mismos tienen sus propias condiciones de salud, necesitan ayuda y no tienen qué hacer con sus hijos”, expresó la psicóloga clínica Adriana Soltero, directora de Servicio Clínicos del IPPR.

PUBLICIDAD

Aun cuando el IPPR es un centro especializado y el gobierno no cuenta con un lugar similar, la institución ha tenido que enfrentar la burocracia de las agencias públicas.

“Tenemos un reto con el Departamento de la Familia para recibir los pagos a tiempo”, apuntó Elva Castellanos, directora del IPPR.

El Departamento de la Familia le adeudaba $700,000 al Instituto, el cúmulo de seis años sin pagar, lo que ha provocado que la institución no pueda aceptar más casos referidos por la misma agencia.

Luego que una investigación del programa Rayos X (Telemundo) reveló este disloque la semana pasada, el Departamento de la Familia pagó $119,000 a la organización sin fines de lucro y propició nuevas reuniones para emitir el resto de los pagos, según la directora del Instituto. Pero, al momento de esta publicación, no había una fecha concreta para el saldo de la deuda.

(El Nuevo Día)

“¿Qué pasará con mi hija cuando me muera?”

La interrogante de qué pasaría con su hija cuando ella ya no esté obligó a Vélez a tomar la decisión de dejarla bajo el cuidado de una institución, pero no todas las familias han tenido esa oportunidad.

Norma Ramos, una mujer de 80 años que vivió toda su vida, en la urbanización El Cerezal de Cupey, junto a su hija con síndrome Down, de 54 años, no tuvo la misma suerte.

A Norma, la encontraron muerta en su cama el 1 de diciembre, y junto a ella, se encontraba su hija con diversidad funcional esperando que su mamá se levantara, como todos los días, para darle de comer.

PUBLICIDAD

La muerte de Ramos sacudió el corazón de cientos familias de personas con diversidad funcional en Puerto Rico, y obligó a muchas madres y padres a hacerse la difícil pregunta de quién se hará cargo de sus hijos cuando ya no estén.

Desde que enviudó en 2002, Nydia Hernández, de 84 años, ha cuidado sola a su hija Nilmarie Fernández, quien tiene 45 años y padece de retraso mental. El miedo de qué pasará con su hija cuando ella no esté la persigue a diario.

“Miren lo que pasó en este caso de Cupey. Y si a mí me pasa, mi hija pasará peor, porque esa niña se comunica, hablaba, aunque no pudo hacer nada. Pero mi hija no. Es que no quiero ni pensar. Cuando leí, cuando vi eso, morí. ¿Qué va a ser de ella el día que yo no esté? Esa es mi pregunta, y quisiera tener una contestación, pero no la tengo”, verbalizó la madre con voz temblorosa, mientras miraba a los ojos a Nilmarie desde una silla en la terraza de su casa.

Como parte de la investigación, Rayos X encuestó a 200 personas, en su mayoría madres, con hijos con diversidad funcional. Al menos, un 62% de ellas no tiene un plan respecto a sus hijos el día que ellas fallezcan y un 97% desconoce de algún programa del gobierno que pueda ayudarlas a responder esa pregunta.

Un ejemplo de ellas son Jinet Morales, quien tiene una hija de 18 años con síndrome Down y autismo, y Joice Dávila, quien cuida de su hija de 23 años y diagnosticada con autismo severo. A ambas, la muerte de Norma Ramos también aumentó la angustia con la que siempre han vivido.

PUBLICIDAD

Jinet Morales y su hija de 18 años, diagnosticada con síndrome de Down y autismo. (Suministradas Rayos X)

“Yo me vi ahí. Fue bien fuerte. Yo soy madre soltera, y en el mundo de mi hija existe solamente esta servidora y lo que han sido sus especialistas, sus maestras”, narró Morales.

“Lo primero que yo pensé: ‘así me va a pasar a mí. Me va a encontrar por la peste, literalmente’. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos recibido ninguna ayuda en los últimos cinco años”, dijo, por su parte, Dávila, quien también detalló la lucha que ha tenido que emprender contra el Departamento de Educación para que su hija pueda tener los servicios que le corresponden, según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos (Ley 51- 1996).

¿Qué pasa cuando los progenitores o tutores mueren?

A cuatro meses de la tragedia en Cupey, la hija de Norma aún continúa en custodia del Departamento de la Familia. Como ella, quien tiene síndrome Down, unas 584 personas con discapacidad intelectual están bajo la tutela de la agencia.

Según Familia, de estos 584 adultos bajo su custodia, solo 125 están ubicados en hogares licenciados. Sin embargo, no especificaron el paradero de las 459 personas restantes. Aunque el mismo documento habla de instituciones y hogares sustitutos, tres fuentes independientes de Rayos X aseguran que estas personas también pudieran estar ubicadas en centros de envejecientes o hasta en el Hospital Psiquiátrico de Río Piedras, aunque no es el lugar apropiado para ellos.

“A mí me llaman y me da grima cada vez que recibo una llamada de trabajadoras del Departamento de la Familia preguntándome que dónde pueden llevar a un adulto o un niño que necesita ayuda. Pero es que, para empezar, ese es tu trabajo saberlo y dármelo tú a mí”, contó Dávila, quien también lidera la Alianza de Autismo de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“No vemos unos protocolos que den seguimiento a una persona con diversidad cuando su familiar muere. ¿Qué protocolo sigue? ¿Quién está siguiendo ese caso? ¿Alguien que está específicamente trabajando para ellos?”, cuestionó, por su parte, Reina Rodríguez, maestra de Educación Especial y líder en la organización sin fines de lucro Centro de Servicios María de los Ángeles, que ofrece servicios diversos a niños y adultos con diferentes tipos de discapacidad intelectual.

Las respuestas a estas preguntas son escasas. Cuando una persona con discapacidad intelectual cumple 21 años, le corresponde al Departamento de Salud responder a través de la División de Servicios a las Personas Adultas con Discapacidad Intelectual (DSPDI). Sin embargo, aunque se estima que esta población asciende a 300,000 personas, Salud solo le ofrece servicios a unas 649 a través de sus programas, según el último informe de la Oficina del Monitor Federal.

Lento el cumplimiento de la demanda federal

En 1999, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal demandó al gobierno de Puerto Rico en defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos con discapacidad intelectual. El caso dio paso a la creación de la Oficina del Monitor Federal para garantizar los derechos a esta población y monitorear el presupuesto asignado a la DSPDI.

A 24 años de la demanda, Salud solo ha cumplido con un 32% de lo que exige el pleito, según el último informe publicado el 22 de septiembre de 2022 por la Oficina del Monitor Federal.

Aunque en el informe se celebra el 32% como uno de los más altos obtenidos al momento, una visita a uno de los siete Centros de Servicios Transicionales (CST) administrados por la DSPDI obliga a pensar lo contrario.

PUBLICIDAD

Una exempleada de uno de los CTS que habló en condición de anonimato denunció, por ejemplo, que el sistema de aire acondicionado estaba dañado y esperaba, al menos desde 2020, por una reparación. “El papel de baño no lo teníamos tampoco”, dijo la exempleada.

Esta exempleada y varios padres participantes del programa denunciaron que las compras de alimentos no están llegando a los centros ubicados en los pueblos de Vega Baja, Bayamón, Río Grande, Aguadilla, Cayey, Ponce y Aibonito. Entre los empleados y padres, han tenido que, en ocasiones, comprar la comida de los participantes y hasta materiales de higiene. Según las fuentas consultadas, el problema lleva meses y se han reducido los días de asistencia para los participantes, de cinco días a uno o dos a la semana, porque los centros no dan abasto.

Pese a que el presupuesto anual para la DSPDI es de $40 millones y está siendo monitoreado a nivel federal, centros como el de Río Grande están en el olvido y los empleados han tenido que asumir responsabilidades económicas para mantener la infraestructura del espacio.

“Nosotros lo pintamos con la compra de pinturas de nosotros y con las brochas y los rollos que llevamos nosotros, los empleados”, aseguró la exempleada.