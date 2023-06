Un manifestante del Movimiento Creando Conciencia se encadenó esta madrugada frente a las oficinas de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) en Hato Rey para reclamar las nuevas guías de pensión alimentaria.

“Hoy llego nuevamente a encadenarme a la agencia de ASUME a reclamar el borrador de las tablas de pensión alimentaria, ya que venimos luchando de años para que se modifiquen a la realidad que estamos viviendo”, sostuvo Ángel Pérez, del Movimiento Creando Conciencia.

No es la primera vez que Pérez lleva a cabo este tipo de manifestación para reclamar por los derechos de los padres o madres no custodios, lo que usualmente hace con disfraces para llamar la atención al reclamo.

Señaló que después de la última protesta en diciembre de 2021, el Departamento de la Familia acordó que se reunirían mensualmente y “que el Comité de lo Económico lo estaba trabajando”.

“Se cumplió con cinco reuniones y al sol de hoy no ha pasado nada con el borrador para llevarlo a Vistas Publicas”, denunció.

Agregó que por años han reclamado que se modifiquen las guías que están vigentes desde el 2014. Relató que situaciones como el huracán María, los terremotos y la pandemia del Covid-19 provocaron atrasos en el proceso.

“Luego achacan también que no hay personal y que en lo económico lo está trabajando un Comité y al sol de hoy no ha pasado nada sobre el borrador”, expuso Pérez, quien recordó que luego de completado tiene que llevarse a vistas públicas en la Legislatura.

Octubre pasado, ASUME informó que seguía trabajando en un estudio socioeconómico para definir si las guías mandatorias para el pago de pensión tienen que ser ajustadas, lo que no ocurre desde el 2014.

“Prevemos poder implementar unas nuevas guías mandatorias el próximo año”, señaló en aquel la administradora de ASUME, Nicole Martínez Martínez.

“Mi posición es que las pensiones tienen que ser justas y no podemos establecer aleatoriamente un por ciento sin evaluar cuáles son las situaciones económicas de esa familia. Mi posición es basada en que no, necesariamente, podemos establecer un por ciento para cada uno de los ciudadanos, creo que eso tiene que ir de la mano con ese estudio socioeconómico que se está realizando”, agregó.

Las nuevas guías que trabaja Asume sustituirían las que datan de 2014 y que fijaron una reserva de $615 mensuales para el padre no custodio. Esto significa que la pensión calculada a base de los ingresos de ambos padres y las necesidades del menor no puede tocar ese ingreso con el que se supone que los no custodios sobrevivan.