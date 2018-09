El Papa recibió este miércoles en audiencia privada a Paul David Hewson, más conocido como Bono, líder de U2 y activista, que firmó un acuerdo para que One, su organización para erradicar la pobreza, trabaje con la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes, una de las iniciativas más queridas por Jorge Bergoglio, nacida en su Buenos Aires natal cuando fue arzobispo de la ciudad e impulsó una red de escuelas vecinales.

Durante la reunión, que duró más de media hora en un salón de la residencia de Santa Marta y también participó José María del Corral, presidente de Scholas, el músico dijo que notó el dolor en el rostro de Francisco a causa de los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia.

"Viniendo de Irlanda también hablamos de su reciente viaje y de los sentimientos del Papa de lo que pasó en la Iglesia. Le expliqué cómo a la gente en Irlanda le parece que los abusos fueron más protegidos que las víctimas. Y se podía ver el dolor en su rostro y pensé que era sincero", dijo. "Es un hombre extraordinario para tiempos extraordinarios", agregó, en una breve conferencia de prensa que concedió junto a Del Corral después del encuentro, en la que apareció vestido de riguroso negro y con anteojos de sol.

El líder de U2 elogió, además, a la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes. "Scholas es algo muy innovador porque considera la educación en un marco muy distinto, que refleja la visión de este Papa de que hay que trabajar a nivel local", destacó. Y no ocultó su admiración por su presidente, Del Corral: "él es una pensador muy radical y me sentí bastante pasado de moda al estar sentado junto a él", aseguró.

"No sabemos todavía qué vamos a hacer juntos, sólo tuvimos un 'enamoramiento'", bromeó también Bono, mientras abrazaba a Del Corral, presidente de una fundación que trabaja para la inclusión a través de la educación, el arte y el deporte, con presencia en más de 190 países del mundo.



Del Corral, amigo del Papa desde cuando trabajaban juntos en una red de escuelas vecinales, en Buenos Aires, a su turno contó que fue muy emotivo el encuentro del Papa y el líder de U2 porque Bono le contó su historia "desde abajo". "Ambos coincidieron en que nuestros jóvenes necesitan de una educación que de sentido", dijo. "Bono quiere comprometerse en esta revolución educativa, en este cambio educativo para que no solamente en África, donde él ya está ayudando, sino en el mundo entero, los jóvenes descubran que hay sentido", agregó. "A mí me impresionó cómo dos historias tan distintas, de alguna manera, se encontraban aquí y ahora, en este tiempo y en este espacio, para coincidir que el mundo está buscando armonía, está buscando una música que incluya a todos. Él va a seguir cantando por lo jóvenes y por la educación", aseguró también Del Corral, lleno de entusiasmo.

One, una fundación que cuenta con 10 millones de miembros, ahora está luchando para que 130 millones de chicas que no van a la escuela "por ser niñas", puedan hacerlo, contó Bono. Y detalló que, más allá de firmar un acuerdo en nombre de One con Scholas, en la conversación que tuvo con el Papa también se habló de desarrollo sostenible, de la encíclica Laudato Sí, de lo micro, de lo micro y de "cómo debemos repensar la bestia salvaje que es el capitalismo".