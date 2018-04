Damasco — Centenares de sirios salieron el sábado a las calles en Damasco para bailar y corear lemas en pleno desafío a lo que describieron como el “fracaso” de Occidente para mellar la determinación de su país con ataques aéreos que sacudieron la capital apenas horas antes.

Las manifestaciones de apoyo al presidente Bashar Al-Assad fueron transmitidas en vivo por la televisión estatal, que también reportó que la defensa aérea siria había interceptado la mayoría de los misiles disparados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para castigar la presunta utilización de armas químicas por parte de Siria. La televisora exhortó a la gente a no creer las versiones de los medios que exageran el resultado de los ataques aéreos.

“No nos asustan los misiles de Estados Unidos. Hemos humillado sus misiles”, dijo Mahmoud Ibrahim, quien agitaba una bandera siria desde la ventana de su vehículo.

Mientras vehículos sonaban sus bocinas, la multitud avanzó cerca de la Universidad de Damasco, donde combatientes pro-gobierno bailaban y agitaban rifles automáticos arriba de sus cabezas. Muchos censuraron al mandatario estadounidense Donald Trump, agitaron banderas de los aliados de Siria _Irán y Rusia_ y vitorearon a Al-Assad.

🌄Así quedó Siria tras el bombardeo de Estados Unidos Full screen El viernes en la noche, el presidente Donald Trump informó que, junto a sus aliados, Francia y Reino Unido, ordenó un ataque con misiles en Damasco. (The Associated Press) Las imágenes que han comenzado a difundirse presentan edificios destruidos como el Centro de Investigación Científica sirio. (The Associated Press) Posterior al ataque, el Pentágono aseguró que "atacaron el corazón del programa de armas químicas sirio". (The Associated Press) La ofensiva basada en un presunto uso de armas químicas por parte de Siria, ha generado un debate sobre si se justifica o no. (The Associated Press) Por un lado, el Pentágono asegura que tiene pruebas suficientes sobre el uso de armas químicas. Mientras, Rusia lo niega y condena el ataque. (The Associated Press) El ataque sobre Siria fue respaldado por la Unión Europea, Alemania e Israel, entre otros. (The Associated Press) Según el Pentágono, ninguno de los misiles fue desviado por fuerzas armadas de Siria, mientras Rusia dice que lograron interceptar decenas de estos. (The Associated Press) "El propósito de nuestras acciones esta noche es establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, propagación y uso de armas químicas", dijo Trump en su alocución a la nación estadounidense. (The Associated Press) El gobierno sirio ha negado repetidamente que haya usado armas prohibidas. (The Associated Press) Decenas de jordanos y sirios protestaron hoy frente a la embajada de Estados Unidos en Ammán tras la ofensiva. (The Associated Press) Llamaron a una "denuncia árabe colectiva", pues, según los manifestantes, "el ataque va en contra de cada ciudadano árabe", informó EFE. (The Associated Press) Los participantes coreaban consignas acusando a las tres potencias occidentales de "lanzar una agresión contra Siria en violación a la ley internacional". (The Associated Press) Ciertas comunidades jordanas, principalmente de izquierdas y seguidores del partido panárabe Baaz y comunistas, todavía apoyan al Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad. (The Associated Press)

Este alarde de fervor nacionalista se combinó después con la celebración por la noticia de que el ejército sirio había declarado “totalmente liberados” los suburbios orientales de Damasco después de la salida del último grupo rebelde de la localidad de Duma. La recuperación de esta ciudad es la mayor victoria de las fuerzas de Al-Assad desde que recuperaron la mitad oriental de la ciudad de Alepo en 2016.

La caída de Duma siguió a una fuerte ofensiva gubernamental y un acuerdo de rendición alcanzado con grupos rebeldes. También siguió a un presunto ataque con armas químicas el 7 de abril que según activistas dejó 40 muertos en la localidad y causó la incursión aérea lanzada el sábado por Occidente.

“Trump fracasó en su agresión”, dijo el empleado público Mohammed Hammad, de 51 años. “El fracaso de Trump coincidió con el triunfo de nuestro ejército en Duma, que constituye la mayor victoria del ejército árabe sirio”.

El bombardeo comenzó a las 4:00 de la mañana, con estridentes explosiones en Damasco cuyo fulgor iluminaba el cielo de color naranja mientras incendios eran visibles a la distancia.

Los reporteros de The Associated Press observaron columnas de humo en el este de Damasco así como estelas de luz de misiles superficie aire. El llamado a las oraciones matutinas se mezcló al amanecer con el ruido de los misiles.

Poco después de que el ataque llegara a su fin al cabo de una hora, vehículos emitían con altoparlantes canciones nacionalistas.

“Las almas buenas no serán humilladas”, tuiteó la presidencia de Siria luego del comienzo de los ataques.

Rusia e Irán describieron el uso de la fuerza como un “crimen militar” y un “acto de agresión”. El Consejo de Seguridad de la ONU examinó los ataques pero rechazó una resolución rusa para condenar la “agresión” de las tres aliados occidentales.