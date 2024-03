Pandillas haitianas atacan los suburbios de Puerto Príncipe

Periodistas de The Associated Press vieron por lo menos cinco cadáveres en los suburbios y sus alrededores, mientras que las pandillas bloqueaban el acceso a algunas zonas.

“Cuando me levanté para ir a trabajar, me encontré con que no podía salir porque el barrio estaba en manos de los bandidos”, dijo Samuel Orelus. “Eran unos 30 hombres con armas pesadas. Si el vecindario se hubiera movilizado, podríamos haberlos destruido, pero estaban fuertemente armados y no pudimos hacer nada.”