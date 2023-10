Ginebra - Grupos LGBTQ+ elogiaron el lunes la sentencia de 60 días de cárcel a un escritor y comentarista que llamó “lesbiana gorda” y otros insultos a una periodista.

El tribunal de Lausana sentenció al comentarista franco-suizo Alain Bonnet, conocido como Alain Soral, por difamación, discriminación e incitación al odio. Además, se le ordenó pagar tarifas legales y multas en miles de dólares.

Soral había insultado a Catherine Macherel, una periodista de los diarios suizos Tribune de Geneve y 24 Heures, en un video en Facebook hace dos años. La llamó “lesbiana gorda” y aseveró que su trabajo como “activista homosexual” significa que es “una desquiciada”, según la emisora pública suiza RTS.

“La decisión de este tribunal es un momento importante para la justicia y para los derechos de las personas LGBTQI en Suiza”, declaró en una nota de prensa Murial Waeger, codirectora del grupo lesbiano activista LOS. “El fallo contra Alain Soral es un mensaje enfático de que el odio homofóbico no será tolerado en nuestra sociedad”.

PUBLICIDAD

Un abogado de Soral, Pascal Junod, no respondió a una pregunta de The Associated Press sobre si iba a apelar.

Waeger indicó que el fallo judicial es una aplicación histórica del resultado de un referéndum aprobado por los suizos en 2020 que declaró ilegal la discriminación en base a orientación sexual.

Soral ha sido convicto varias veces en Francia y fue sentenciado a cárcel allí en 2019 por negar el Holocausto, lo cual es delito en Francia.