Washington - El Departamento de Energía de Estados Unidos destinará $15 millones a investigaciones federales sobre ecosistemas y modelos climáticos en Puerto Rico.

Según dio a conocer la comisionada residente Jenniffer González, los fondos financiarán, durante los próximos tres años, 27 trabajos de investigación.

Los estudios se relacionan con el comportamiento de la atmósfera, los océanos, los ecosistemas terrestres, la infraestructura y la superficie terrestre en el que el agua está helada.

Uno de los estudios se desarrollará de forma conjunta entre el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de federal y el centro espacial Goddard, en Maryland.

Esa investigación, que busca cuantificar la variabilidad en la mortalidad de los árboles y la recuperación de los bosques, tiene como título: “Catastrophic Forest Disturbance and Regrowth in Puerto Rico Following Hurricane Maria: Benchmarks for Earth System Models from Forest Inventory and Remote Sensing Measurements”.

Otro proyecto persigue entender cómo el aumento de las temperaturas y la alteración provocada por los huracanes de 2017, afectan el ciclo del carbono y la biogeoquímica.

Esa investigación había comenzado en 2015, pero se interrumpió debido a los huracanes Irma y María.

Por otro lado, la Agencia Federal para el Manejo deEmergencias (FEMA, en inglés) entregará $7.1 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica(AEE) para financiar gastos asociados “esenciales” asociadas al azote del huracán María, según la información adelantada a González.

Para subsidiar gastos de recogido de escombros, tras los golpes de los huracanes de 2017, FEMA asignó además $6.1 millones para el municipio de Jayuya, $4 millones para Las Piedras y $2.3 millones para Lajas.

Otros $1.6 millones van a Patillas por los trabajos de emergencias relacionados al huracán María.

Mientras, el Departamento de Salud de EE.UU. asignó $6.4 millones para centros de salud en Puerto Rico. Los fondos incluyen $4.9 millones para “Migrant Health Center” de la región oeste, y $1.34 millones para el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.