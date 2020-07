La gobernadora Wanda Vázquez Garced inauguró ayer su comité de campaña en un evento en el cual insistió que cuenta con el apoyo del pueblo y que el manejo de las emergencias de los pasados seis meses le han dado la experiencia para continuar frente al país.

“¿Dónde está mi maquinaria? Eso es lo que vale, mi pueblo”, fueron las primeras palabras de Vázquez Garced, aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), luego de una “jeepeada” que recorrió áreas de Cataño, Guaynabo y San Juan.

En un breve mensaje desde la guagua en la cual arribó al comité en la avenida Roosevelt, en San Juan, Vázquez Garced recordó las condiciones en las que se encontraba el país al asumir el mando en agosto, tras la renuncia de Ricardo Rosselló.

“Cuando llegué en agosto, el gobierno... Ustedes saben cómo estaba no solamente el gobierno sino el pueblo de Puerto Rico, estaba hecho pedazos... ¿Yo quiero que alguno de los que están aquí me diga si tenía alguna esperanza de que esta partido ganara las elecciones?”, cuestionó, a lo cual los presentes respondieron, inmediatamente, con un no.

“Fue un trabajo muy fuerte, pero con mucha responsabilidad le dimos credibilidad, le dimos estabilidad, le dimos paz a este pueblo y ya en cuatro meses habíamos devuelto la esperanza a nuestro partido y a este pueblo”, aseguró.

En la avenida frente al comité se observó una docena de vehículos compacto con el logo de Wanda Vázquez. La precandidata a la gobernación bromeó con el hecho de que no tiene trayectoria política y “eso lo sabe todo el mundo”.

“Eso no es nuevo, así que yo no hablo así muy de discurso, yo voy al grano. Yo no vengo aquí a hacer promesas ni he hecho promesas. Yo vengo aquí con obra real a hacer un Puerto Rico distinto como lo hemos hecho”, sostuvo.

Sin mencionar el nombre de su contrincante primarista, Vázquez Garced hizo referencia a la experiencia que Pedro Pierluisi ha destacado como parte de su campaña electoral. Sostuvo que las emergencias por los temblores recientes, así como la pandemia por el coronavirus le han dado la seguridad para manejar el país.

“Vinieron terremotos, pandemia, los peores polvos del Sahara, cosas que ningún gobernador había enfrentado y eso que alguien por ahí habla de experiencia. Y, ¿cómo lomanejamos? Excelente. Eso es experiencia. No hace falta experiencia. Lo que hace falta es corazón y sentir con la gente”, sostuvo.

El llamado a sus seguidores fue a salir a votar en las primarias del 9 de agosto. “No nos podemos confiar. Yo sé que estamos ganando, pero el 9 hay que hacer la cruz allí abajo, en el número uno para que nosotros volvamos a revalidar”, enfatizó.

“Aquellos que piensen que tienen maquinaria, que tienen base, sí, eso es importante. Pero la mía es el pueblo de Puerto Rico”, subrayó en referencia a su contrincante que cuenta con el respaldo de prácticamente el liderato incumbente de la Palma en la Asamblea Legislativa y las alcaldías.

Vázquez Garced llegó a su nuevo comité de campaña acompañada de los senadores Nelson Cruz y Evelyn Vázquez, así como de la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, y el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz. Entre las decenas de seguidores que llegaron a la zona se pudo observar a la también senadora Nayda Venegas Brown, al expresidente de la Palma, Carlos Pesquera, y a varios candidatos a puestos electivos por el PNP.

El alquiler del comité de campaña de la gobernadora fue gestionado el 22 de mayo a un costo de $15,000 mediante un cheque, según consta en su informe de ingresos y gastos ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Por el alquiler, el Comité de Amigos de Wanda Vázquez pagó $15,000 al empresario Marc Tacher, destaca el informe. Tacher es uno de los propietarios del hipódromo Camarero, en Canóvanas.

Además, el comité compró una pancarta para el edificio, ubicado en el 1127 de la avenida Roosevelt, que tuvo un costo de $6,607. El seguro para el edificio costó $771, indica el informe ante la OCE para el mes de mayo. El seguro fue comprado a la empresa Essential Insurance Services, de acuerdo con el informe. En dicha empresa, Tacher es tesorero, según consta en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.