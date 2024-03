¿Quién gana la gobernación y la alcaldía de San Juan?: figuras políticas reaccionan a La Encuesta

Los más recientes resultados de La Encuesta de El Nuevo Día, que revelan que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene más posibilidades de ganar la gobernación frente a sus contendientes más cercanos del Partido Popular Democrático (PPD), han generado todo tipo de reacción.

Desde candidatos a puestos electivos y funcionarios electos, hasta representantes de campaña, opinaron sobre los resultados más esperados de La Encuesta que muestran quién sería el aspirante que ganaría el principal puesto del país si las elecciones fuesen hoy.

También se midió a Javier Córdoba, candidato del MVC a ese puesto. Aunque Dalmau Ramírez es el candidato oficial a la gobernación para la alianza entre el MVC y el PIP, el Código Electoral dispone que un partido político necesita postular a una persona para un cargo. Dada la alianza entre el MVC y el PIP, Córdoba fue postulado para cumplir con los requisitos del Código Electoral, pero ambas colectividades solicitaron al público votar por Dalmau Ramírez.

Los números presentados muestran que, en el primer escenario, Pierluisi obtendría el 31% de los votos, mientras que Ortiz tendría el 29%. La diferencia de dos puntos porcentuales está justo dentro del margen de error de la muestra total de La Encuesta, que es de más o menos un 3%.

Además, tanto Dalmau Ramírez como Jiménez lograrían el 9% cada uno, mientras Córdoba tendría el 1%, según los resultados.

Ante estos resultados, el director de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo, indicó a El Nuevo Día que “el gobernador tiene la obra y un desarrollo económico para Puerto Rico y la gente, a pesar de los ataques de la comisionada, entiende que el mejor candidato es Pedro Pierluisi”.

Edwin Mundo, director de campaña del gobernador Pedro Pierluisi.

“ El PNP es el partido más grande en Puerto Rico y definitivamente debe ganar ampliamente las elecciones, mucho más cuando pase la primaria y estemos todos unidos, que no va a haber un ataque hacia el gobernador y los PNP se van a unir detrás de él ” Edwin Mundo, director de campaña del gobernador Pedro Pierluisi

Los resultados de La Encuesta revelaron que el 4% de los participantes propuso de manera espontánea a otro candidato del PNP, mientras el 12% señaló que no votaría si estos fuesen los candidatos en la papeleta, mientras que el 5% no supo qué decir o rehusó contestar.

En las filas del PNP, de un grupo compuesto por 360 participantes y con un margen de error de más o menos 5%, el 75% votaría por Pierluisi, mientras que el 7% votaría por candidatos de otros partidos, incluyendo un 3% que respaldaría a Jiménez. Un 6% de los encuestados indicó que votaría por otro candidato y el 12% se abstendría de votar.

Entre afiliados al PPD, con una muestra de 304 participantes y un error de muestreo de un 6%, el apoyo a Ortiz es de un 84%, por encima del que obtiene Pierluisi en el PNP con un 75% en esta contienda. Sin embargo, un 10% de los populares votarían por otro candidato. La abstención en el PPD es de un 4%, por debajo de la reportada en el PNP, de un 13%.

Por su parte, de los seguidores del PIP, MVC y Proyecto Dignidad, un grupo con 139 participantes y un margen de error de más o menos un 8%, Dalmau Ramírez obtendría el 44% de los votos, a la par con el apoyo que tendría Jiménez con 42%, según los recientes resultados.

En el grupo de no afiliados, que representa en este sondeo un 16% de todos los electores elegibles para votar (con 157 participantes y un error del 8%), Pierluisi lograría el 13% de los votos; Ortiz, el 8%; y Dalmau Ramírez, el 8%. El grueso de los no afiliados, con un 38%, menciona que no votaría, mientras que el 26% no está seguro o no contestó.

Ante el escenario de que la candidata del PNP fuera González, La Encuesta revela que ganaría con el 38% de los votos versus el 30% de Ortiz. Esta ventaja de ocho puntos a favor de González está fuera del margen de error del total de la muestra, de más o menos el 3%.

Jenniffer González, precandidata a la gobernación por el PNP.

“ Agradecida del respaldo del pueblo en la encuesta, pero sobre todo en la calle. Para encaminar el cambio que queremos para Puerto Rico te invito a que te inscribas o reactives tu estatus electoral en o antes del 13 de abril para hacerlo realidad, para que juntos ganemos todos ” Jenniffer González, precandidata a la gobernación por el PNP

En esta papeleta, Dalmau Ramírez, del PIP, lograría el 10% de los votos; Jiménez, de Proyecto Dignidad, el 8%; y Córdoba Iturregui, del MVC, el 2%. El 1% propuso espontáneamente a otro candidato, el 7% no votaría y el restante 4% no sabe cómo votaría o no dijo.

El apoyo a González y a Ortiz en sus respectivas colectividades es igualmente sólido, con el 85% y el 86%, respectivamente. A Ortiz, le afecta que la base de afiliados al PPD, que representa el 30% de todos los electores hábiles, es menor que la del PNP, con el 36%.

En declaraciones a El Nuevo Día, el director político de González, el licenciado Ángel Cintrón, precisó que los resultados de La Encuesta muestran que la única candidata a la gobernación que gana cómodamente fuera del margen de error es la comisionada residente.

“Un derivado claro de la encuesta de hoy es que la candidatura de Pedro Pierluisi es un riesgo para el PNP en noviembre y la candidatura de Jenniffer González es una candidatura segura para que todos ganemos en noviembre”, mencionó Cintrón.

El director político de la campaña de Jenniffer González, el licenciado Ángel Cintrón.

“ Es la candidata más sólida y la candidata que le da seguridad al PNP de ganar las elecciones sin duda alguna fuera de todo margen de error ” Ángel Cintrón, director político de la campaña de Jenniffer González.

Entre afiliados al PNP, los que proponen de manera espontánea a otro candidato distinto a González es solo el 1%. De igual manera, la abstención entre afiliados a la Palma es de un 4% cuando González es la candidata, comparado con un 13% cuando Pierluisi figura en la papeleta.

En el caso de los simpatizantes con los partidos de minoría, el 42% muestra su respaldo a Dalmau Ramírez y el 40% a Jiménez.

Para los no afiliados, el apoyo sería mayor a González, con un 33%; un 10% que logra Ortiz; un 11%, Dalmau; y un 3%, Jiménez. En este grupo, y en esta contienda en particular, el 22% de los no afiliados no tendría interés en votar y el 20% no sabe cómo votaría o no quiso expresarlo.

De igual manera, La Encuesta midió la contienda teniendo en una misma papeleta a Pierluisi y Zaragoza, mientras mantiene igual al resto de los candidatos y demás respuestas espontáneas. En ese escenario, Pierluisi obtendría un 29%; Zaragoza, un 26%; Dalmau Ramírez y Jiménez, de Proyecto Dignidad, lograrían el 10% cada uno y Córdoba, el 1%.

Por el contrario, si González, del PNP, se enfrentara a Zaragoza, la comisionada obtendría el 38% de los votos, frente al 25% del senador. El cuadro lo completan Dalmau Ramírez, del PIP, con el 10%; Jiménez, de Proyecto Dignidad, con el 8%, y Córdoba Iturregui, del MVC, con el 1%.

Elección por alcaldía de San Juan

De otro lado, La Encuesta reflejó que, con un 53% de los votos, Miguel Romero Lugo, del PNP, retendría la alcaldía de San Juan si las elecciones fueran hoy. Mientras que, Terestella González Denton, del PPD quedaría en segundo lugar con 24% de los votos, según los resultados.

Mientras, Manuel Natal, de la Alianza de País entre el MVC y el PIP, obtendría el 10%, según los datos. Además, un 12% dijo que no estaría interesado en votar en esta contienda y el 1% no sabe cómo votaría.

Este retrato difiere sustancialmente de los resultados finales de la carrera por la alcaldía capitalina en noviembre de 2020, cuando Romero Lugo ganó por un estrecho margen de 2.7%, o 3,465 votos, sobre Natal, según el escrutinio general de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En comparación con los resultados publicados en La Encuesta de noviembre, el liderato de Romero Lugo en esta contienda se ha mantenido estable, porque en ese momento fue de 54%, a la par con el actual de 53%.

González Denton, quien no había oficializado su candidatura en noviembre, logró en ese momento el 21% de los votos, frente a un 24% que tiene ahora. Por su parte, Natal también quedó tercero en la carrera presentada en noviembre, con 11%, comparado con 10% ahora.

Miguel Romero, alcalde de San Juan.

Ante estos resultados, Romero Lugo expresó a El Nuevo Día que “me siento bien contento, satisfecho y cuando digo contento lo digo en el sentido de que la gente ha comenzado a ver, a darle importancia al trabajo que se realizada (en el municipio de San Juan)”.

“Cuando miro La Encuesta y miro no solo los resultados de hoy, sino de hace dos días, que se evaluó cómo el público percibe a las figuras y tener un 64%, haber aumentado siete puntos de la vez pasada, pues creo que eso me tiene bien satisfecho”, mencionó Romero Lugo.

Terestella González Denton, candidata a la alcaldía de San Juan por el PPD.

Por su parte, González Denton destacó que, desde que radicó su candidatura, ha estado caminando en las calles de San Juan, estableciendo su equipo de campaña y que se siente “entusiasmada, muy positiva y sobre todo me siento (confiada) que este es el camino que debo recorrer”.

“Tengo el tiempo necesario para trabajar con San Juan, con mis ideas, con mi plataforma, nivel mediático. Siento que tengo un espacio para crecer... Cuando me escuchen y cuando yo traiga mis ideas, estoy segura que la brecha se va a empezar a acortar”, mencionó la candidata.

Manuel Natal candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (y la Alianza PIP | MVC)

En tanto, Natal indicó que “seguimos trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma motivación que nos ha caracterizado desde que en el año 2019 presentamos nuestra primera candidatura a la alcaldía de San Juan y, en aquel entonces, encuestas similares a esta predecían que uno obtendría cerca de un 12% del voto en la candidtaura y sabemos lo que ocurrió el día de la elección el 3 de noviembre de 2020″.

“De la misma manera, vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma motivación, porque la gente de San Juan merece un cambio, merece un equipo que esté listo para atender los grandes problemas de San Juan y el 5 de noviembre estamos confiados que así se va a ver reflejado”, mencionó Natal, tras los resultados de La Encuesta.

El analista político Ángel Rosa indicó que “lo que me sorprendió de las primarias, en términos de la carrera del PNP, es que los números que esta entrega demuestran son prácticamente iguales o muy cercanos que se entregaron en noviembre, algo que para mí es sorprendente”.

“En medio de esas dos encuestas hubo, por ejemplo, una campaña publicitaria del gobierno realzando la imagen del gobernador y el trabajo del gobernador, que uno pensaría que hubiera tenido más efecto del balance de cómo esta la carrera política”, sostuvo.

Mientras, la exsenadora Zoé Laboy agregó que “hay ciertas cosas en la encuesta que me sorprenden, otras que no me sorprenden. Confieso que me sorprende en haber visto en la gráfica que los dos partidos principales siguen siendo los dos partidos principales con mayor apoyo”.