El juez Ángel Candelario, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, determinó causa para arresto por cargos de maltrato agravado, agresión y violación a la Ley de Armas a un hombre que agredió anoche a dos guardias de seguridad porque quería estar con su pareja después de llevarla a la sala de emergencias del Hospital San Lucas porque le había causado un desmayo por estrangulación en medio de una discusión.

Al sujeto se le impuso una fianza global de $200,000. La vista preliminar se programó para el 30 de mayo del año en curso.

El incidente del estrangulamiento se perpetró en la calle Salud de Ponce a las 9:32 p.m. “Surgió una discusión entre la fémina de 25 años y su pareja consensual, que llevan una relación por dos años. El individuo toma a la dama por la zona del cuello y ejerce presión lo que provoca que ella se desmaye”, narró el teniente Nicolás Maldonado Cruz, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía.

El joven, identificado como José A. Muñiz García, de 21 años, trasladó a su pareja al Hospital San Lucas al desmayarse por la estrangulación.

PUBLICIDAD

“Cuando el médico de turno está atendiendo a la dama, le pide a la seguridad del hospital que traslade al caballero al área de espera. De momento, se torna agresivo y toma unos cables de la secretaria, se envuelve el cuello y comienza a gritar que si no le llevan con su esposa, él se iba a suicidar”, detalló el teniente.

Los guardias de seguridad intervienen de inmediato y le quitan los cables, pero él se escapa y entra al área de tratamiento nuevamente, en donde se encontraba la víctima, y “él utilizando los puños agrede a un guardia, y a otro utilizando un tubo de la camilla lo agrede en la cabeza de gravedad”.

Uno de los oficiales de seguridad resultó con una herida abierta en área de la cabeza, donde requirió varios puntos de sutura. Los perjudicados fueron atendidos por el médico de turno, quien diagnosticó que la condición era estable.

Previamente, Después del ataque, logran hacer un arresto civil y llaman a la Policía. El caso está bajo investigación por el agente Abiu Torres, adscrito al precinto de Ponce, y también fue referido a la unidad especializada de violencia doméstica por la agente Ketsy Rodríguez García.

De acuerdo a la investigación policíaca la pareja no tenía querellas previas sobre violencia doméstica ni una orden de protección en curso.

“Sí, tenía récord por un caso de violación a la Ley de Armas, de 2021″, detalló.

Este diario consultó con la administración del Hospital San Lucas el proceder en este incidente, pero decidieron no ofrecer declaraciones debido a que hay una investigación en curso.

PUBLICIDAD

Investigaciones por estrangulamiento

La teniente Aymee Alvarado, directora de la División de Violencia de Género del Negociado de la Policía, indicó que estudios recientes han concluido que el 50% de las víctimas letales por violencia doméstica han sufrido antes de su muerte, un episodio de estrangulación y/o asfixie. Naturalmente esta forma de abuso puede tener graves consecuencias físicas y psicológicas. En muchos casos, el agresor es precursor de violencia mortal.

“El Negociado de la Policía de Puerto Rico ya ausculta como parte de su investigación en temas de violencia doméstica sobre el historial de estrangulación y/o asfixie al cual la parte perjudicada haya estado expuesta”, explicó Alvarado.

La estrangulación puede causar asfixie, hipoxia, fractura o lesión en la tráquea y la laringe entre otros resultados. Las mujeres que experimentan estrangulamiento no fatal por parte de su pareja tienen 700 veces más probabilidades de ser víctimas de feminicidio, según estudios publicados por Johns Hopkins Center for Global Health y utilizados por el Training Institute on Strangulation Prevention (TISP).

Por otro lado, la acción de ejercer presión en el área torácica, la nariz, la boca de forma que dificulta a la víctima a respirar es un acto de sofocamiento. Ante esto, la Unidad de Violencia de Género, incluirá como parte des sus adiestramientos, capacitar a nuestro personal sobre los términos y metodologías de investigación aplicables en cada caso.

La Orden General Capítulo 600, Sección: 627 de la Policía, que establece las normas para investigar incidentes de violencia doméstica, especifica funciones establecidas como anotar las observaciones de la condición física y emocional de la persona perjudicada.

PUBLICIDAD

Alvarado detalló que se ordenó enmendar el Formulario 621.5, documento requerido para intervenciones de violencia doméstica. Ahora, debe incluir un encasillado obligatorio dirigido a indagar sobre el historial de estrangulamiento o asfixie de la parte perjudicada con la parte agresora.

“En cuanto a datos levantados por ser una iniciativa reciente durante el año corriente, al momento no existe una cantidad suficiente para poder determinar, incidencias o probabilidades”, comentó la teniente.

Por su parte, hace apenas unos meses, el Departamento de Justicia incorporó una nueva herramienta en los protocolos de las investigaciones que realizan las unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, mediante un acuerdo con el TISP.

“El estrangulamiento es la forma más letal de violencia doméstica. En este caso la víctima es sobreviviente de estrangulamiento no fatal, pero definitivamente corre peligro inminente. Por esto, habiendo obtenido la prueba requerida, la Unidad Especializada de la Fiscalía de Ponce presentó cargos de inmediato. Los casos de violencia doméstica son prioridad en el Departamento de Justicia y continuamos implementando herramientas para optimizar su procesamiento”, manifestó, por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.