“En nuestra oficina, el teléfono no para de sonar”.

Con esa simple expresión, el agente federal Alek Pacheco resumió la incidencia de denuncias por casos de ciberacoso, explotación infantil y transferencia de imágenes de contenido sexual.

En un esfuerzo para tratar de mitigar la situación, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), reanudó las orientaciones a estudiantes de escuelas.

Sobre 1,000 estudiantes, padres, madres y empleados de la Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco participaron de una presentación de Pacheco, este viernes, en el coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

“Hacemos énfasis en las redes sociales y el cuidado que deben tener los jóvenes cuando están compartiendo o, de alguna manera, interactuando con personas que no conocen”, explicó Pacheco a El Nuevo Día.

Agregó que “siempre les surge la duda (de los que asisten a las orientaciones) de qué hacer cuando un niño o una niña les trae una preocupación, si ha sido víctima o si conoce a alguien que ha sido victimazado. Nosotros les damos las herramientas para que puedan entender y sepan (sobre) el proceso de cómo reportarlo”, agregó Pacheco.

“Pueden llamar a cualquier hora al 787-729-6969, para cualquier denuncia o solicitud de charla”, apuntó Pacheco, supervisor del grupo de explotación humana de HSI en San Juan.

Durante la presentación, orientó sobre los peligros de navegar en línea explicando cómo los depredadores a veces se esconden detrás de perfiles falsos para acechar a sus víctimas.

Lamentó que “siempre habrá un riesgo y eso va de la mano de las vulnerabilidades de los jóvenes, que pueden ser diversas, pero es la realidad. El Internet da una herramienta espectacular para interactuar con personas en el buen sentido de la palabra, para facilitar cosas, como las asignaciones, pero tiene su lado oscuro que es el que intentamos atender”.

Su recomendación principal es “la comunicación asertiva, la supervisión acertada, que el niño o el joven entienda que si les sucede algo o le preocupa o le causa molestia... si le están pidiendo una imagen o video con lo que no se sienten cómodos, que lo comunique”.

Planteó que Facebook es usado más por adultos de 30 a 35 años, mientras que un grupo más joven usa Instagram. Pacheco resaltó que los depredadores saben que los adolescentes usan más TikTok y Snapchat, así como Telegram y WhatsApp, para comunicarse.

“Y puede ser que usen el messenger de Facebook para las interacciones irregulares”, comentó.

Asimismo, en la orientación, Pacheco alertó a los asistentes que “tengan cuidado con las aplicaciones donde las personas pueden ver su localización. Es una de las modalidades que hemos visto, por ejemplo, en Snapchat, y la persona puede ver en vivo (los datos de localización)”.

Detalló que si no saben que están hablando con un depredador, porque utiliza una cuenta falsa, esa persona pudiera rastrear su ubicación, incluyendo la escuela y su hogar.

“Si llevas dos días corridos en un lugar, el depredador puede acercarse a la casa o la escuela, y tener más acceso al entorno de su víctima”, alertó. “Por eso recomendamos que apaguen la localización”.

Por otro lado, el oficial señaló que los depredadores continúan desarrollando distintas modalidades para acercarse a sus víctimas utilizando herramientas de comunicación y tecnología que surgen a través de plataformas digitales como las redes sociales.

Pacheco recordó que, antes, lo más común era que el depredador provocara que la víctima incurriera en una conducta sexual a través de una vídeo llamada que grabó, para luego extorsionarla pidiéndole más imágenes bajo amenaza de que publicaría las que ya tenía para hacerle daño.

Sin embargo, Pacheco apuntó que cada vez más están viendo casos de “extorsión sexual”, que consiste en solicitarle dinero a las víctimas a cambio de no publicar las imágenes.

En el caso de los menores de edad, como no pueden enviarles mucho dinero, detalló Pachecho, les piden que compren periódicamente tarjetas de regalo o “gift cards” - de $50 a $60 - y que les envíen los códigos para tener acceso a esos fondos.

No obstante, Pacheco resaltó que también han visto una creciente cantidad de adultos que son víctimas.

“Por ejemplo, un varón habla con una fémina que conoció por Internet y le proyectan a la fémina interactuando. Comienzan a involucrarse en una conducta sexual. La víctima piensa que está interactuando con una fémina al otro lado, porque le proyectan un vídeo de esa fémina involucrada en conducta sexual, pero lo graban”, indicó Pacheco.

Entonces, explicó, los extorsionadores editan el vídeo para hacer parecer que la víctima está interactuando con una menor de edad. “Usan pornografía infantil para hacerlo ver como que el adulto estaba incurriendo en conducta sexual mientras miraba a una imagen de una menor de edad”, apuntó Pacheco.

“Ahí lo extorsionan diciéndole que lo van a destruir. Hemos tenido una gama de personas profesionales que han sido víctimas y lo que le piden es dinero: ‘Si no me envías $500 por un método de envío de valores, te voy a publicar el vídeo, lo voy a enviar a tu compañía, voy a destruir tu reputación’ si es una persona conocida públicamente”, añadió. “Hemos visto mucha victimización de personas adultas, increíblemente. Gente que son casados y de momento (caen en dichos esquemas) y son extorsionados. Mi consejo es que no den dinero, que lo denuncien y que cierren sus plataformas para que no se lo publiquen”.

HSI informó que en el 2023 sobre 3,000 jóvenes participaron de las charlas de iGuardian en Puerto Rico, siendo la jurisdicción estadounidense con más participación.

De acuerdo con HSI, iGuardians comenzó en Estados Unidos en el 2014 mediante una iniciativa creada por la Oficina de San Juan de HSI. Desde entonces, más de 30,000 niños han sido impactados por el programa que recorre diferentes pueblos de la isla, entre ellos San Juan, Trujillo Alto, Toa Baja, Ponce, Guaynabo y, finalmente, Gurabo.

Inclusive, durante la pandemia de COVID-19, HSI amplió el programa iGuardians para incluir presentaciones virtuales para sistemas escolares y organizaciones juveniles de todo el país.

La agencia cuenta con más de 30 investigadores forenses adiestrados para proporcionar a las víctimas todo lo necesario para atender sus preocupaciones en el proceso de denunciar conductas sospechosas que, eventualmente, lleven al arresto y convicción de depredadores. En el 2022, a nivel de Estados Unidos se sumaron un total de 1,170 víctimas identificadas y/o rescatadas; y se lograron un total de 2,147 arrestos por explotación infantil.

En el 2023, HSI informó que en los cinco años previos se arrestó a más de 100 depredadores y que ejecutaron ocho arrestos en los primeros tres meses de dicho año.

“Nuestros agentes están dedicados las 24 horas, los siete días de la semana, para asistirles. De la única forma que podemos ayudar es si lo reportan”, indicó el subdirector de HSI San Juan, Yariel Ramos, en declaraciones escritas.

“El llamado es para las víctimas, pero también para padres, maestros y consejeros escolares para que estén pendientes a las posibles alertas. Nuestro Programa de Asistencia a Víctimas facilitará el proceso con el protocolo adecuado para ayudarles”, acotó.