El comisionado precisó que la Policía corrobora la información que brindaron esas “personas de interés” en el proceso de entrevista “para verificar la veracidad de lo que están informando”. Añadió que estas personas no están bajo arresto, sino que han sido citadas.

“Esa información de los individuos no salió de la Policía de Puerto Rico. Es una información que sale por parte de agencias federales que tienen interés particular en eso. Yo no puedo entrar en eso, pero ya que salieron, nosotros nos dimos a la tarea de verificar”, mencionó López Figueroa.