Un menor de 14 años falleció en la madrugada de hoy, miércoles, al chocar y salir expulsado de un vehículo que conducía, en hechos que ocurrieron en Barrio Obrero, informó el Negociado de la Policía.

El teniente José Pérez, director de la División de Tránsito de San Juan, indicó en entrevista televisiva (Noticentro) que el menor conducía, cerca de las 5:00 a.m., una guagua Hyundai Tucson color azul, por razones que el oficial no explicó, por la avenida Eduardo Conde. El adolescente, cuyo nombre no fue revelado por Pérez, transitó por dicha avenida en repetidas ocasiones, y cuando viajaba de este a oeste, perdió el control del vehículo e impactó un poste del tendido eléctrico.

“Aparentemente estuvo en la (avenida) Eduardo Conde, subiendo y bajando en varias ocasiones, según nos dijeron las personas que están en el lugar. En un momento dado, cuando viene de este a oeste, impactó un poste del tendido eléctrico frente al colegio María Auxiliadora”, precisó Pérez.

PUBLICIDAD

“Como producto del impacto, pierde el control y dominio (del vehículo), el vehículo da varias vueltas y el joven sale expulsado porque no tenía puesto el cinturón de seguridad. El joven falleció en el lugar a consecuencia de las heridas recibidas”, añadió.

El director de la División de Tránsito de San Juan sostuvo que el velocímetro del vehículo se quedó en 70 millas por hora (mph) tras impactar el poste, por lo que se entiende que el menor viajaba a exceso de velocidad al ocurrir el accidente. El oficial no indicó la razón por la que el menor estaba tras el volante de un vehículo de motor sin contar con la edad mínima para guiar.

La fiscal Betzaida Quiñones está a cargo de la investigación junto con los agentes de la División de Tránsito y de Patrullas de Carreteras de San Juan.