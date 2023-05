El juicio contra Carlos Julián Maldonado Dávila, acusado por el caso de “hit and run” en el que murió Natalia Nicole Ayala Rivera, fue pospuesto este lunes después de que el hombre denunciara que fue baleado el viernes pasado.

El Departamento de Justicia y la Administración de Tribunales informaron que el juicio en su fondo fue suspendido esta mañana para continuar el 15 de junio a las 9:00 de la mañana.

Indicaron que la posposición surgió a petición de la defensa de Maldonado Dávila, que planteó en una moción que el acusado “fue víctima de un atentado contra su vida el pasado viernes 28 de abril de 2023″.

Por su parte, el licenciado Pedro Sanabria Andino indicó que solicitó la suspensión para dar paso a que su cliente pueda recuperarse de las heridas. Además, la moción indicó que el abogado también necesitaba tiempo porque convalecía de un percance de salud.

“El acusado fue intervenido por profesionales de la salud para tratar las heridas de bala que recibió y actualmente se encuentra recuperándose de las mismas”, apuntó la moción.

En entrevista con El Nuevo Día, Sanabria Andino dijo que Maldonado Dávila “está mejor. No está crítico. No corre peligro, pero no he hablado con los doctores para saber más detalles”.

El abogado espera que Maldonado Dávila pueda “eventualmente” regresar a asistir en su defensa.

Mientras, el abogado aseguró desconocer información adicional relacionada al ataque a tiros que reportó su cliente en horas de la noche del viernes.

“Lo único que sé es que está bajo investigación, peor no me han dado información”, apuntó.

Los agentes Alejandro Rappa e Isaiah Rivera González, quienes investigaron los hechos preliminarmente, resaltaron que, al ser entrevistado sobre los hechos, Maldonado Rivera declaró que desde un vehículo tipo guagua SUV alguien disparó con un arma de fuego hacia su vehículo, por el lado derecho del pasajero.

Tras el ataque a tiros, el perjudicado, que reside en Barceloneta, condujo hasta el sector industrial Palmas, en Cataño, frente a la iglesia Monte Santo, donde fue auxiliado por ciudadanos, quienes luego lo llevaron al hospital Bayamón Medical Center.

El perjudicado, fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó heridas de bala en el brazo derecho y costado. Al momento se desconoce su condición.

Agentes de Servicios Técnicos de la Policía llegaron al kilómetro 6.5 del citado expreso, donde ocurrió la agresión, y ocuparon un casquillo de calibre 9 milímetros. Además, el vehículo de Maldonado Dávila fue fotografiado y ocupado para fines de la pesquisa.

El director del CIC de Bayamón, inspector Roberto Ramos, indicó hoy que por el momento “se continúa con la investigación”.

La fiscalía de San Juan había terminado su desfile de prueba el pasado 14 de abril, cuando se pautó la continuación del juicio para 1 de mayo, pero tres días antes el acusado reportó que fue baleado.

Los cargos contra Maldonado Dávila alegan que abandonó la escena después de haber atropellado a Ayala Rivera el 5 de enero de 2022.

La prueba de los fiscales Ángel García Rodríguez y Fabiola Acarón incluyó más de una treintena de testigos, 18 de los cuales estipulados entre las partes.

A preguntas de El Nuevo Día, Sanabria Andino aseguró hoy que todavía “no se ha determinado” si presentará alguna prueba a favor de su cliente cuando se reanude el juicio en su fondo.

El incidente en el que falleció Ayala Rivera se registró a eso de las 11:27 p.m. del 4 de enero de 2022, minutos después de que la joven estacionó su vehículo en el área de emergencias del elevado hacia la PR-22, en San Juan, por una goma vacía.

Ayala Rivera sufrió muerte cerebral a raíz del impacto y falleció horas después en el hospital.