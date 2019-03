La vista de sentencia de Áurea Vázquez Rijos, Marcia Vázquez Rijos y José Ferrer Sosa, pautada para hoy, podría ser extensa ante la posibilidad de que se genere un debate propiciado por los abogados de la defensa en busca de una pena menor.

En octubre, un jurado encontró culpables a los tres acusados por conspirar, en el 2005, para asesinar por encargo al esposo de Áurea, el empresario canadiense Adam Anhang.

Según el estatuto federal de “asesinato por encargo”, además de las multas, se impone una pena de diez años por “cualquier violación” a esa ley, 20 años si alguien resulta herido y cadena perpetua o pena de muerte si la víctima muere.

En septiembre de 2013, el Departamento de Justicia federal notificó al tribunal que no buscaría la pena capital en este caso. La movida estuvo relacionada al acuerdo con España para que Áurea fuera extraditada, pues había sido arrestada en Madrid.

Desde entonces, se ha ventilado la cadena perpetua como posible sentencia, pero estará por verse si la defensa podrá presentar hoy argumentos en otra dirección. A esos fines, hoy podrían incluirse expresiones del abogado español Isaac Abad Gómez, quien representó a Áurea en España durante ese proceso de extradición.

En la vista de 2013, Abad Gómez puso en duda que Estados Unidos cumpliría con el acuerdo de no imponer la pena de muerte o cadena perpetua. “El riesgo de vulneración de un derecho fundamental es real, existe, porque los Estados Unidos así actúan habitualmente”, dijo Abad Gómez.

El informe periodístico de The Associated Press, en la cobertura de la audiencia de extradición, el miércoles 18 de diciembre de 2013, indica: “… el abogado de (Áurea) Vázquez, Abad Gómez, presentó argumentos en contra de la extradición, en los que no hay garantía de que su clienta no enfrentará cadena perpetua sin derecho a libertad bajo fianza, algo que las autoridades estadounidenses ya han advertido que pende sobre ella”.

Por otro lado, estará por verse si la fiscalía federal presentará algún testigo y si algún familiar de Anhang se exprese, pues el proceso provee para que víctimas o sus allegados emitan declaraciones en ese punto del procedimiento judicial.