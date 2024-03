Agente federal declara que maestra confesó contacto sexual con estudiante menor de edad en Mayagüez

”Durante la entrevista, acusada dijo que comenzó a tener relaciones sexuales con la víctima en 2022 y que ella estaba casada en ese momento” , dijo el agente. “Dijo que se enteró que estaba embarazada en marzo de 2023 y que no estaba segura en ese momento si el padre (de la criatura) era su esposo o la víctima. En julio de 2023 se hizo la prueba porque no estaba segura. Ahí se enteró que era del menor”, añadió.

”Ella mida 4′9″ y pesa 85 libras. No es amenaza para nadie. No tiene expediente. No es usuaria de drogas y ha demostrado ser una ciudadana responsable” , argumentó Hernández.

Hernández también informó que no podía contestar a varias de las alegaciones del Ministerio Público porque todavía no se ha producido el descubrimiento de prueba del caso, pero enfatizó que la vista no era para demostrar si es culpable o no, sino para resolver el tema relacionado con la fianza.