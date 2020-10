Los acusados por el asesinato de dos mujeres transgénero en Humacao tienen dos meses y medio para presentar sus argumentos en contra de la pena de muerte en su caso.

El juez federal Pedro Delgado ordenó que, para el 14 de diciembre, Sean Díaz de León y Juan Carlos Pagán Bonilla presenten a la fiscalía “cualquier factor mitigante y razones de hechos por las cuales la pena de muerte no debe buscarse” contra ambos.

En mayo pasado, un gran jurado federal acusó a Díaz de León y Pagán Bonilla por los asesinatos de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez.

Ese mismo mes, el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, informó al tribunal que “este caso se identifica como uno (de pena) capital”, mientras que el tribunal activó desde el principio el protocolo de casos de pena de muerte y a ambos acusados les asignaron abogados especialistas en casos de pena de muerte.

A principios del mes pasado, el abogado de Díaz de De León informó al tribunal que han tenido “numerosos y significativos obstáculos en relación a la investigación, preparación de su defensa y habilidad para desarrollar una relación cohesiva de abogado-cliente y los especialistas en mitigación”.

Indicó que las dificultades se han debido a las limitaciones impuestas por las medidas para prevenir el contagio del COVID-19.

Por esta razón, solicitó al tribunal tiempo adicional para completar el proceso de preparación de la defensa de su cliente, ya que 90 días después de entregarse el pliego acusatorio se supone que entregue todos los factores de mitigación contra la pena de muerte.

Mientras, como parte del proceso regular en los casos de pena capital, la fiscalía “deberá” que concluir en 90 días la preparación de su “Evaluación sobre la Pena de Muerte” (DPE, por sus siglas en inglés) y el memorando de procesamiento para el secretario de Justicia de Estados Unidos.

A finales de septiembre los abogados añadieron detalles, indicando que los abogados expertos en casos de pena de muerte, desde junio, han intentado sin éxito contactar oficinas de gobierno y escuelas relacionadas a los acosados debido a los cierres impuestos por las órdenes ejecutivas del gobierno.

La moción de los abogados indica que en julio esos abogados recibieron autorización para viajar a Puerto Rico, pero no pudieron debido al requisito de tener un resultado negativo del COVID-19 en 72 horas antes del vuelo, pero no fue posible porque no hallaron “lugares de pruebas confiables para dar el resultado en el tiempo establecido” por la orden ejecutiva.

“Durante julio de 2020, los especialistas en mitigación (contra la pena de muerte) hicieron llamadas a escuelas, el Departamento de Educación, y oficinas de doctores para obtener expedientes de los acusados. Esas llamadas no fueron contestadas debido a que las oficinas estaban cerradas y estaban trabajando con equipos reducidos”, indica la moción de la defensa.

Asimismo, aseguraron que la situación no cambió mucho durante agosto y septiembre en la isla.

“Pese a las dificultades, los expertos en mitigación y los abogados han mantenido contacto con los clientes y sus familias. Estas entrevistas por teléfono nos permiten mantener contacto [...] pero esencialmente buscan crear confianza. El contacto por teléfono excluye la habilidad de entrar en conversaciones significativas e interactivas con nuestros clientes y familia”, agregó la defensa.

También enfatizaron en que las guías para la defensa contra la pena de muerte “requiere una investigación profunda de la historia socio-familiar a través de múltiples generaciones”.

“Este trabajo requiere numerosas entrevistas en persona, recopilación extensa de expedientes y proponer evaluaciones de cualquier discapacidad de salud mental o cognitiva”, destacó la moción de la defensa.

“Esto es un proceso prolongado que requiere reuniones en persona entre los clientes, miembros del equipo y potenciales expertos. Lamentablemente, estos esfuerzos en persona no pueden continuar competentemente en este momento”, expuso.

La moción indicó que la fiscalía no se opone a le extensión de la fecha límite.

Tras la solicitud, el juez Delgado no solo impuso el 14 de diciembre como fecha límite para la defensa, sino que le ordenó al Ministerio Público que para el 29 de enero de 2021 tendrá que “informar el estado del caso y la Evaluación sobre la Pena de Muerte”.

El vehículo con los cuerpos calcinados de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez fue hallado debajo de un puente en Humacao el pasado 22 de abril. (Suministrada)

Los cuerpos calcinados de Velázquez Ramos, de 32 años, y Peláez Sánchez, de 21, fueron encontrados por la Policía dentro de un auto Hyundai Elantra debajo de un puente en el barrio Mambiche Prieto de Humacao en la madrugada del 22 de de abril pasado.

Tres días después, la Policía arrestó a Díaz de León y Pagán Bonilla como sospechosos del doble asesinato. Los investigadores obtuvieron una confesión que los llevó a esclarecer el crimen, alegando que el motivo del asesinato se debió a que eran mujeres transgénero.

Luego, el 5 de mayo, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) asumió jurisdicción del caso y sometió una denuncia, unos días antes de que el gran jurado emitiera el pliego acusatorio.

El pliego acusatorio incluye alegaciones por violación a la Ley federal de “Prevención de Crimen de Odio”, informó W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Es la primera vez que se acusa a alguien en el distrito federal de Puerto Rico por un crimen de odio, confirmó en aquel momento la fiscalía federal a El Nuevo Día.

Según la declaración jurada, Díaz de León y Pagán Bonilla fueron a la residencia de las víctimas Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez en Las Piedras, donde socializaron durante la noche y publicaron un vídeo de ellos en la red social de Snapchat. El FBI indica que las imágenes permiten identificar sus rostros.

La querella indica que, según la confesión de Pagán Bonilla, tras sostener relaciones sexuales “Díaz estaba furioso porque ella (la víctima 2) era una transgénero y no le reveló ese hecho antes a él... Díaz le dijo a Pagán que él quería dispararle y matar a la víctima 2”.

La declaración detalla cómo luego ambos planificaron llevarse a las víctimas supuestamente a comprar marihuana, pero en el trayecto Díaz de León les disparó a ambas.

La confesión añade que buscaron el vehículo de Pagán y luego dejaron los cuerpos en el auto de una de las víctimas, debajo de un puente en Humacao, donde lo incendiaron.