¿Por qué nunca ganan los mejores?

Eso me preguntaba hace unos días, entre indignada y perpleja, una amiga que me encontré en la farmacia. Había visto debatir a los seis candidatos a gobernadores y estaba muy entusiasmada con Juan Dalmau. Le extrañaba, por lo tanto, que su favorito no hubiese obtenido porcentajes superiores en la encuesta recién publicada por este periódico.