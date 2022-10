“Usted tiene nuevos parientes”

Los lazos de consanguinidad de pronto se han vuelto un tema recurrente. Si uno quiere encontrar primos terceros de verdad, no tiene más que hacerse una prueba de ADN para una de esas empresas que se dedican a hurgar en los antepasados. Yo me la hice en 23andMe y todo muy bien, incluso me notificaron que tenían un componente Neandertal altísimo, somos apenas unas 200 personas con ese mismo porcentaje. Ya había notado yo que tengo una fuerte tendencia a encuevarme. Recientemente he leído que los últimos neandertales fueron devorados por otros homínidos.