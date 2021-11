Las relaciones a los 30

No me considero una experta en el amor o en las relaciones, pues no soy licenciada en psicología ni nada que se le parezca, pero sí puedo decir que tengo bastante experiencia en el tema. Después de un matrimonio, ocho novios e incontables ‘jevos’ y amantes, creo que puedo opinar, con base y fundamentos sobre la diferencia que existe entre las relaciones a los 20 y a los 30 años.