Como parte de los nuevos esfuerzos de mercadeo, Toyota lanzó nuevos comerciales para atraer clientes a sus Centros de Servicios Toyota. Los comerciales llamados Fiesta, Vacaciones y Electricista buscan educar a los clientes sobre la importancia de llevar su Toyota a un Centro de Servicios para mantenimiento.

“Continuamos buscando maneras llamativas, pero a la vez eficaz para transmitir el mensaje sobre la importancia de mantener su Toyota en condiciones óptimas”, indicó Maribel Bengoa, gerente de Mercadeo de Toyota. “Estos tres comerciales tienen un concepto en común sobre la importancia de llevarlo a un Centro de Servicios Toyota, pero a la vez usamos el humor para que se entienda que puede haber ciertas consecuencias al confiar su vehículo a cualquiera. Esta vez jugamos con un humor oscuro que entendemos va a resonar bien con la audiencia puertorriqueña”.

Muchas veces los dueños de los carros dejan pasar sus visitas de servicio y mantenimiento, pero esta diligencia es muy importante para prevenir fallas mecánicas que hasta pudieran causar accidentes de tránsito. Aunque hay muchos lugares que ofrecen este servicio de mantenimiento como cambio de aceite y filtro, rotaje y verificación del aire de gomas, e inspección multipuntos, entre otras cosas, no siempre son lugares idóneos para llevar su vehículo ya que no garantizan el uso de los mejores productos y no cuentan con expertos en autos Toyota.

Los tres comerciales aluden a estos hechos pues en cada uno relata una simple historia de cómo se puede complicar una sencilla visita a su mecánico. En Vacaciones una pareja mayor hace una pregunta sencilla a su mecánico de Centro de Servicios Toyota: “¿Por qué debo venir a un Centro de Servicios Toyota?”, el cual él le responde “¿Confiaría sus vacaciones a cualquiera?” y al pensarlo detenidamente se imaginan unas vacaciones en un bote que los ha dejado náufragos en el mar. En los comerciales de Fiesta y Electricista otras personas hacen esa pregunta y al imaginarse como sería encargarle la planificación de una fiesta de cumpleaños y los reparos de electricidad de la casa, se ven en situaciones que son todo una pesadilla.

“Estos comerciales van directo al grano y hacen entender los beneficios de llevar su vehículo Toyota a nuestros Centros de Servicios donde garantizamos el mejor servicio por un verdadero experto para darle una vida larga y segura a su Toyota. Y en el proceso ayudar a nuestros clientes a ahorrarse unos chavitos al prevenir serias fallas mecánicas que puede causar el descuido de los autos”, reafirmó Bengoa.

Los comerciales actualmente está pautando tanto en la televisión local como en cable TV y en cines. También se puede apreciar en la página Facebook de Toyota de Puerto Rico en www.facebook.com/toyotapr.