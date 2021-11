The Mall of San Juan ya hizo su lista de Navidad y se ha enfocado en agradecer a sus clientes y empleados, así como a ayudar a comunidades en necesidad en esta temporada.

Community First

Taubman, la compañía matriz de The Mall of San Juan, por segundo año consecutivo, lanzó el programa nacional COMMUNITY FIRST en todos sus centros comerciales. Con esta iniciativa, le permite a The Mall of San Juan agradecer a sus comerciantes y empleados, así como reconocer sus esfuerzos con la comunidad.

“Con el programa Community First nos dimos a la tarea de conocer un poco más sobre nuestros comerciantes y sus empleados. Pudimos identificar algunos que notablemente se destacan por su compromiso con la comunidad y quisimos apoyarlos, contribuyendo a una entidad benéfica de su elección para hacer una donación en su nombre”, explicó Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

Los héroes reconocidos por el centro comercial fueron: Beatriz Perrozo, gerente de Technogym; Héctor Rodríguez, gerente de H&M; y Miguel Vega Ceballo, empleado de mantenimiento del centro comercial. Asimismo, el mall hizo una donación de $500 a una entidad benéfica puertorriqueña a nombre de los empleados seleccionados. Estas fueron: Organización pro Bienestar, Rescate y Adopción de los Animales, Corp., De Frente al Alzheimer, Inc. y, Clearwaters.

También, como parte del compromiso de The Mall of San Juan con la comunidad vecina del Residencial Ramos Antonini y su desarrollo positivo, realizará un donativo al Boys & Girls Club de Puerto Rico de $5,000.00.

Por otro lado, para Marquina también es importante que las personas tengan presente que, al comprar en The Mall of San Juan o cualquier otro centro comercial en Puerto Rico, ayudan directamente a estos comercios, contribuyen a impulsar la economía local y estimulan a que estos comercios sobrevivan esta crisis, permitiendo que los empleados regresen a sus empleos y se puedan crear nuevas oportunidades de trabajo.

Conoce más sobre nuestros héroes aquí: https://es.themallofsanjuan.com/pages/community-first-spotlight.