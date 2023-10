La popularidad de los podcasts está en aumento en Puerto Rico, según el Puerto Rico Digital Trends Study 2023. De acuerdo con este estudio, la adopción del público local a este formato de contenido tuvo un incremento del 17.4 % en 2022 respecto al 16.7 % que se registró en 2021. Esto ha llevado a muchos propietarios de negocios a considerar la creación de un podcast como parte de su estrategia de mercadeo.

Ángel Javier Rivera, experto en mercadeo digital y creador del podcast Ideas Breves , asegura que estas producciones son una herramienta eficiente para crear reconocimiento de marca y generar leads. No obstante, reconoce que esta estrategia no es viable para todos los negocios debido a que “requiere de tiempo, dinero y recursos tecnológicos para implementarse”.

Los beneficios de tener un podcast

De acuerdo con Rivera, tener un podcast proporciona una plataforma valiosa porque aumenta la visibilidad y atrae a nuevos clientes. Su formato de audio o vídeo permite establecer conexiones más cercanas y emocionales con la audiencia, generando confianza y lealtad hacia la marca. Al compartir contenido relevante, se puede posicionar al negocio como experto en su campo y diferenciarse de la competencia mientras se promocionan productos y servicios de una manera auténtica.

Comparado con otras estrategias de mercadeo, el formato del podcast ofrece ventajas únicas, como, por ejemplo, la conveniencia y accesibilidad de consumir el contenido en cualquier momento y lugar. Además, Rivera puntualiza que el contenido de podcast se puede complementar con blogs, redes sociales y colaboraciones con otros expertos para crear un ecosistema interactivo en torno al negocio.

¿Es una opción viable para tu empresa?

Para Rivera, antes de crear un podcast, es crucial evaluar si esta estrategia es adecuada para tu negocio y audiencia.

Para esto, debes definir claramente:

1. Tu público o target audience;

2. Qué tipo de contenido les interesa;

3. Tu presupuesto y los recursos para la producción y distribución;

4. El tiempo disponible para dedicarle al podcast;

5. El formato, estilo y frecuencia de publicación;

6. El host que representará a tu marca.

Medir el impacto y el retorno de inversión del podcast es fundamental. Rivera mencionó que se pueden utilizar métricas como descargas únicas por episodio y tráfico al sitio web. Además, señala que los códigos de descuento o enlaces para rastrear las conversiones generadas por el podcast son otras formas de medición. Si tiene éxito, el podcast puede monetizarse y convertirse en una fuente adicional de ingresos para el negocio.

El podcasting puede ser un vehículo poderoso para crear comunidad y complementar tus estrategias de mercadeo, siempre y cuando esté alineado con tus recursos y los intereses de tu audiencia.

