El Día del Trabajo, conocido como Labor Day en inglés, reconoce y honra la aportación de la clase trabajadora. Este año, el Municipio de San Juan y su alcalde, Miguel Romero en conjunto con The Mall of San Juan, enmarcan dicha conmemoración con un gran evento que honrará el esfuerzo, el liderazgo y el modelaje de los trabajadores de San Juan. La celebración, que comenzó ayer viernes 1 y se extenderá hasta el lunes 4 de septiembre en The Mall of San Juan, incluirá eventos de emprendimiento, turismo y cultura para el público en general. Accede a la agenda aquí.

Entre los reconocimientos que se otorgarán figuran empresarios del centro comercial y del programa Community First. En los comercios que operan en San Juan se destacan pequeñas y medianas empresas que sostienen su compromiso, se distinguen por su estructura familiar, y compiten con marcas y cadenas nacionales. Una de estas es la Joyería Letran, que integra a tres generaciones familiares.

Gloria y Josefina González sontinúan el legado familiar en la Joyería Letran, en The Mall of San Juan. (BrandStudio)

Su historia comenzó en la esquina de la calle Fortaleza, en el Viejo San Juan, cuando el padre de Gloria y Josefina González abrió las puertas de la joyería en 1963. Han transcurrido 60 años y, del casco urbano, pasaron a una esquina en Galería San Patricio, hasta hace seis años, que inauguraron en una nueva esquina, pero en el centro comercial The Mall of San Juan.

PUBLICIDAD

Para Josefina, lograr posicionarse y mantenerse en el mercado, es el resultado de la disciplina, la paciencia y la apertura a la innovación. “Nosotras veníamos de una súper disciplina que nos enseñó nuestro papá. En los negocios, debes tener un sistema por el cual regirte para ser sostenible. Aparte de eso, siempre hemos sido bien abiertas de mente, a [entender] que las cosas, los estilos y los precios cambian”, puntualizó.

Josefina participa en el rediseño de prendas que solicitan los clientes para ayudarlos a conservar piezas que tienen valor para ellos, pero desean renovarlas. “La mujer ha cambiado muchísimo y quiere utilizar prendas prácticas y cómodas que pueda usar todos los días y todo el día. Quiere verse juvenil y, para eso, tuvimos que hacer una gran transición como negociantes”, expresó.

Además, confesó que, ante la exigencia de versatilidad que acompaña a la mujer de hoy, ampliaron sus opciones con diferentes líneas, precios y materiales. “Al estar en un centro comercial, tenemos todo tipo de clientas, a quienes les gusta cambiar, mantenerse modernas, bonitas y divertidas. Hemos logrado tener una variedad de precios; lo mismo tenemos una línea de zafiros, esmeraldas y brillantes, pero también tenemos líneas bonitas y accesibles”, destacó.

De igual forma, la veterana empresaria sostuvo que, para lograr mantenerse, fue fundamental la integración de los hijos al negocio. “Es una generación nueva con ideas completamente diferentes a las nuestras, que conocen de tecnología y publicidad, y las han integrado. Sin la nueva generación, no estuviéramos donde estamos. Estar en un centro comercial es difícil y ellos tienen el empuje. Tienes que estar con la nuevo, pero siempre con disciplina, porque, si no, pereces en el camino. Esa ha sido la base de nuestro triunfo”, subrayó.

PUBLICIDAD

De igual forma, será reconocido el salón de belleza Molécula, cuyo nombre inevitablemente causa la curiosidad de sus clientes. Una molécula es la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades, razón por la que, Gloritza Avilés lo encontró perfecto para comenzar su aventura empresarial. “Luego de un proceso emocional fuerte en mi vida, tuve que volver a lo más puro de mi sustancia. Además, los estilistas trabajamos todo el tiempo con moléculas de color y de agua, así que, Molécula, unía lo que hacemos todos los días con lo que atravesaba en esa etapa de mi vida”, detalló.

Gloritza Áviles es la creadora del concepto del salón de belleza Molécula. (BrandStudio)

Tras nueve años como estilista, Gloritza sintió el impulso de dar el salto hacia el empresarismo porque “cuando comenzamos a trabajar en nosotros mismos, nos damos cuenta del poder que cada uno llevamos dentro. Crear Molécula nos ayudó a entender el potencial que teníamos, al punto de llegar a The Mall of San Juan hace un año. Éramos tres personas y, actualmente, nos convertimos en un espacio de 18 colaboradores”.

Molécula es liderado por tres hermanas, Gloritza, Edmarie y Maite Avilés, quienes lo definen como la creación de un espacio seguro para las mujeres. “Ellas pueden venir a encontrarse con la esencia de cada una. Nosotros hacemos la parte técnica de resaltar su belleza. Es un espacio para ellas, dentro del ajetreo que viven a diario”, expresó Gloritza. Además, describen la educación y fomentar el liderazgo como partes fundamentales de su negocio.

“En la medida en que trabajamos nuestro liderazgo podemos influenciar de manera positiva a otras personas. Nuestro enfoque ha sido trabajar en nosotras mismas primero para poder influenciar positivamente a nuestros colaboradores, que es como le llamamos al equipo de Molécula, porque cada persona que se une viene a complementarnos. Entendimos que los negocios no se hacen solos y que, cuando son en colaboración con otras personas, se crean negocios más sólidos”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Recientemente, crearon el Movimiento La Belleza de Liderar, que nace de la experiencia de cómo crecieron el equipo de tres a 18 personas y fomentan que cada persona reconozca el valor que tiene dentro de la empresa para seguir creciendo juntos. “Nos sentimos privilegiadas con este reconocimiento y queremos seguir inspirando a otras personas. Nosotras fuimos nacidas y criadas en residenciales, y queremos que las personas confíen en que tienen la oportunidad de crear negocios exitosos. Que sepan que de donde salimos no define lo que podemos llegar hacer”, puntualizó.