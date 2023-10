El eclipse solar anular del próximo 14 de octubre representa una oportunidad única para apreciar un evento signficativo que no se repetirá en la zona de Puerto Rico hasta el 2038. No obstante, si al momento de observarlo no sigue las debidas precauciones, su visión podría experimentar daños irreversibles. A continuación, explicamos qué podría pasarle a sus ojos si observa directamente un eclipse solar y qué medidas debe tomar para disfrutar de este evento astronómico de una forma segura.

“Si las personas observan el eclipse, sin la debida precaución, podría ocurrir una quemadura para toda la vida, un daño irreversible en la retina”, enfatizó la optómetra Celia de Lourdes Feliciano en entrevista con El Nuevo Día.

De Lourdes Feliciano resaltó que los ojos poseen un lente cristalino que, además de ayudar con el enfoque, también concentra la luz visible y la dirige hacia la parte posterior del ojo, llamada retina. Existe un área específica de la retina conocida como la mácula, que es la encargada de albergar las células que responden al color y a la visión, por lo que es la zona que tiende a afectarse más durante una quemadura solar, abundó.

PUBLICIDAD

Pese a que el daño podría ser irreversible, su manifestación no sería inmediata. ‘’La persona no se va a dar cuenta porque el efecto lo va a recibir horas después, cuando comienza a percibir unas manchas centrales (...) o puede tener problemas reconociendo colores o la forma de objetos o percibe una visión borrosa”, advirtió la también expresidenta del Colegio de Optómetras de Puerto Rico.

Puesto que la retina no tiene receptores de dolor, una persona que observe un eclipse solar sin la debida protección y sufra daños no sentirá dolor alguno.

Como resultado de esto, la persona podría experimentar una ceguera permanente del área central de la retina. ‘’No quiero decir que es una ceguera completa. Es una ceguera permanente porque se quema el área de la mejor visión y la persona quedaría toda la vida con una mancha o con una incapacidad de percibir las cosas de frente’', señaló.

“Cuando la persona va a examinarse, encontramos que lo que ocurrió fue una retinopatía solar que, por cierto, puede ocurrir, aunque no haya eclipses, si una persona, en cualquier momento, se queda directamente mirando el Sol. Por eso es que nunca se puede mirar al Sol directamente”, comunicó.

No obstante, la diferencia radica en que, al apreciar un eclipse solar, las personas intencionalmente dirigen su mirada hacia la estrella durante un período prolongado de tiempo, distinguió. Es decir, observar directamente el Sol podría causar quemaduras, pero, fijar la vista en el astro, durante un eclipse solar, implicaría mayores daños y riesgos.

PUBLICIDAD

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. (The Associated Press)

“Una quemadura no es cuestión de horas. Es cuestión de segundos. Tú te quedas mirando y el rayo de sol entra directamente al ojo’', recalcó la doctora.

¿Cómo puedes observar el eclipse de forma segura?

Para apreciar este fenómeno, de forma responsable, es esencial contar con equipo óptico especializado como, por ejemplo, gafas con lentes filtrados que cumplen o exceden el estándar ISO 12312-2 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), informó De Lourdes Feliciano.

Aún así, comentó que los fabricantes de estos filtros aconsejan que no se mire directamente al Sol con ellos más de tres minutos consecutivos.

Al momento de conseguir este equipo, si desea comprarlo en línea, es importante que se asegure de hacer una búsqueda de los proveedores que recomienda la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Asímismo, las personas pueden optar por un filtro para soldar número 14 y binoculares o telescopios que tengan integrados el filtro especializado según indicado por el manufacturero, puntualizó la optómetra.

Enfatizó que no se pueden utilizar las gafas comunes, las gafas polarizadas ni los espejuelos con lentes fotocromáticos, usualmente conocidos como lentes inteligentes, porque en las áreas oscuras se tornan claros y, tras la exposición al Sol, se oscurecen.

‘’El daño que pudiera ocurrir es para siempre. Nada de lo que utilizamos en el diario vivir para protegernos de toda esta emanación solar en la calle es la correcta para mirar directamente al Sol’', resaltó.

La doctora compartió, además, que las personas pueden crear dispositivos como proyectores solares con materiales caseros. Sin embargo, es importante que, al crearlo, se siga cada paso.

PUBLICIDAD

[Conoce aquí cómo crear un proyector con una caja de cereal]

Otra alternativa para disfrutar de este evento, de forma responsable, es observarlo a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Lo que no debes hacer al observar el eclipse

De Lourdes Feliciano indicó que, si las personas tiene gafas especializadas que utilizaron en eclipses anteriores, no deben reusarlas, pues se desconoce si el filtro se encuentra en aptas concidiones.

Tampoco se pueden realizar combinaciones entre los equipos ópticos con el fin de observar el fenómeno astronómico. En otras palabras, si posee un telescopio y no tiene el filtro designado por el manufacturero, no puede colocar las gafas especializadas encima del lente para disfrutar del espectáculo.

Incluso, comentó que tomarse un ‘’selfie’' también podría resultar en una quemadura del ojo si la persona no cuenta con la protección adecuada. “El celular no tiene un filtro y, por lo tanto, el rayo del Sol se va a enfocar en la pantalla del móvil de una forma que sirve como un espejo’', explicó.

Durante este suceso astronómico, debe existir una particular precaución con los niños, pues se debe surpervisar que no se quiten la protección ocular en ningún momento, señaló.

‘’Si vamos a disfrutar del evento de la naturaleza, hay que hacerlo de una manera responsable y hay que seguir todas estas instrucciones”, concluyó De Lourdes Feliciano.