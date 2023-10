Los eclipses solares son eventos astronómicos que, por lo general, ocurren cada 18 meses pero, a diferencia de un eclipse lunar, que puede apreciarse desde cualquier punto del planeta Tierra en el que es noche, los eclipses solares solo se pueden ver en zonas relativamente pequeñas en un momento determinado de tiempo.

Por consiguiente, la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos naturales más impresionantes en un lugar en particular solo ocurre una vez cada 360 a 410 años. No obstante, los puertorriqueños podrán, el 14 de octubre, observar un eclipse anular que cubrirá una buena parte del Sol y que no se repetirá en nuestra zona hasta el 2038.

A continuación, les presentamos lo que debe saber sobre este evento astronómico.

¿Cuándo es?

El sábado, 14 de octubre el cielo se adornará con este particular suceso de carácter astronómico, que ocurre cada dos a tres años.

El eclipse comenzará, aproximadamente, a las 12:46 p.m., informó el presidente de divulgación científica de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), Eddie Irizarry Robles. No obstante, esa fase inicial solo podrá ser vista a través de un telescopio que posea un filtro solar, distinguió.

A partir de la 1:00 p.m., el evento será más perceptible, siendo las 2:22 p.m. el mejor momento para apreciarlo usando la debida protección ocular, indicó Irizarry Robles.

Se estima que el evento astronómico culminará cerca de las 3:50 p.m., por lo que se trataría de un espectáculo de unas tres horas.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular es un suceso astronómico en el que la Luna, en su fase nueva, se alinea perfectamente con el Sol y la Tierra.

Para que ocurra este tipo de eclipse, el satélite también debe encontrarse en su punto más lejano de su órbita, de modo que, al estar más lejos, no cubre por completo al Sol, creando lo que se puede describir como un “anillo de fuego”.

De ese modo, la Luna se percibirá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande, creando así un aparante anillo alrededor del satélite.

‘’En este caso, se va a observar desde el estado de Oregón, cruzando Estados Unidos en dirección hacia Texas. Luego, se podrá observar en la península de Yucatán, en México, y en casi toda Centroamérica. Luego, se apreciará en Colombia y culminará en Brasil”, informó el divulgador científico.

Aunque el evento que ocurrirá es un eclipse solar anular, Irizarry Robles aclaró que en Puerto Rico se percibirá como un eclipse solar parcial debido a la ubicación de la isla al momento de producirse el fenómeno.

¿Por qué este eclipse es particularmente significativo?

‘’A pesar de que van a ocurrir varios eclipses en los próximos años, al menos este, del 14 de octubre, va a ser el mejor en cuanto a intensidad hasta el año 2038′', señaló el también expresidente de la SAC.

En dicho contexto, la intensidad se refiere a la porción del Sol que la Luna cubrirá. Para este eclipse, se estima que la Luna cubrirá cerca del 43% de la estrella de tipo-G de la secuencia principal.

A modo de ejemplo, Irizarry Robles explicó que en abril de 2024 ocurrirá un eclipse solar total. Sin embargo, no será tan notable puesto a que el satélite solo cubriría el 6% del Sol.

Por esa razón, sostuvo, el fenómeno astronómico del 14 de octubre será el mejor eclipse que se presenciará en Puerto Rico hasta el 2038.

¿Cuáles son las precauciones que debes tomar?

Para disfrutar de este evento, las personas deben tomar las debidas precauciones, entre ellas, el uso de gafas especiales para la observación de un eclipse solar.

‘’La gafa que está diseñada para la observación de eclipses reduce un poco más del 99.9% de la luz y, por lo tanto es, para efectos visuales, el único tipo de filtro que es seguro para la observación directa de estos eventos’', explicó el divulgador científico.

Enfatizó en que no se pueden emplear las gafas que las personas regularmente utilizan para proteger su visión contra el Sol y sus rayos.

Otro punto que Irizarry Robles destacó es la importancia de la supervisión de los niños durante un evento como este, pues a veces tienden a ser curiosos.

‘’Si les damos unas gafas de ver eclipse a los niños, pues debemos asegurarnos de que se les acomode antes de levantar la vista hacia el Sol”, precisó.

¿Dónde podrá verlo?

Si desea presenciar este eclipse solar, puede visitar estos lugares, donde integrantes de la SAC estarán ubicados:

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez

Terrenos del Castillo San Felipe del Morro en el Viejo San Juan

Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan

Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar

La SAC contará con distintos equipos para apreciar el fenómeno como, por ejemplo, gafas especializadas, telescopios con filtros solares que permitirán fotografiar el evento desde el celular o una cámara fotográfica.

Así mismo, las personas que no puedan acudir también tendrán la oportunidad de apreciar, en vivo, parte de esas imágenes a través de las redes sociales de la entidad, particularmente en su cuenta de Facebook.