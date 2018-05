El océano ha sido para el hombre un lugar que representa conocimiento y fascinación debido a su inmensa extensión y a la gran cantidad de vida que alberga en sus adentros, sin embargo, con el nuevo descubrimiento de los restos de una extraña criatura marina nos ha quedado claro una vez más, que todavía estamos muy lejos de conocer los misterios que lo rodean.

Los restos de este misterioso animal que aparecieron en una playa de Gales desconcierta a los científicos debido a sus atípicas características, por lo que un grupo de expertos intentan descubrir sus orígenes.

El cadáver de este animal que parece a simple vista el de un cocodrilo mide alrededor de 5 pies, tiene una cabeza larga y pronunciada, y posee grandes mandíbulas así como una cola estrecha.

Todo sucedió cuando la señora Beth Jannetta paseaba a su perro en la playa de Rhossili, en el suroeste de la península de Gower en Swansea, cuando se encontró con los restos de esta criatura. Luego del hallazgo la mujer decidió enviar algunas fotografías a unos especialistas.

“Cuando lo miras por primera vez, puedes pensar que es un cocodrilo, pero ciertamente no lo es. Hay un gran bulto en la base del cráneo que es característico de un cetáceo” declaró el experto en biociencias, Dan Forman, de la Universidad de Swansea, al diario The Sun.

‘Mystery creature washes up on Rhossili beach, Wales’ - Wow. It’s only when you see the integral remains of cetaceans on land that you realise just how close they still are in a lot of ways to their land-walking ancestors Ambulocetus/Pakicetus (pics 2,3,4) https://t.co/JMXPNbpztB pic.twitter.com/vZ3XySOcTo — Matt Potter (@MattPotter) 25 de mayo de 2018

Hasta el momento, los científicos no están seguros de si se trata de un tipo de ballena, delfín o marsopa, pero debido a la época que va de mayo a julio, los restos de muchos animales aparecen descompuestos en las playas de Pendine y Rhossili, aunque ninguno como este.