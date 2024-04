Estudio revela presencia de metales pesados en el agua potable que consumen las comunidades que se alimentan del Acuífero del Sur

Sin embargo, los niveles encontrados en las muestras tomadas en un período de tres años en Guayama, Arroyo y Salinas no rebasan los límites establecidos por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), dio a conocer la entidad.

“Estas concentraciones, sean bajas o bien distantes a los niveles regulatorios, no necesariamente aseguran la salud del pueblo” , advirtió el doctor Osvaldo Rosario López , asesor del Colegio de Químicos de Puerto Rico.

Según el experto, organizaciones como la comisión de Salud y Ambiente de la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y la misma EPA ”reconocen que la práctica de cumplimiento ambiental regulando niveles individuales de diferentes sustancias que representan riesgos al ambiente y la salud no son suficientes para asegurar la salud de la población”.

El Nuevo Día solicitó comentarios a AES Puerto Rico y la EPA, pero, al momento de esta publicación, no habían sido remitidas.

En el caso del plomo, el profesional explicó que no tienen ninguna función nutritiva y es altamente tóxico para las personas. Respecto de los niños, el médico alertó que el nivel más bajo de plomo puede causar inconvenientes con el aprendizaje, retraso en el crecimiento, problemas de audición y anemia.

“Estos metales se acumulan a lo largo del tiempo y, entonces, causan más daños. Quizás, una de las recomendaciones que haríamos es que se elimine el consumo de esa agua hasta que no se conmpruebe que no tengan esas (sustancias). [...] Se deben remover todas la cenizas del área, a costo de AES, y que no sea un gravamen al bolsillo del país”, indicó el doctor González, quien representó al comité de Salud Ambiental del Colegio de Médicos.