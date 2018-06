La saga de películas de dinosaurios “Jurassic Park” que fue creada en 1993 por el cineasta estadounidense Steven Spielberg, representó para el mundo de la ciencia un antes y un después, ya que la paleontología actual no se podría entender sin el legado de que dejó aquel asombroso parque.

Fue gracias a “Jurassic Park” que cientos de museos implementaron exhibiciones y las universidades ofrecieron cursos, por lo que se logró generar mucho interés y dinero en el área.

Steven Brusatte, autor del libro “The Rise and Fall of the Dinosaurs: A New History of a Lost World”, argumentó que la manera de estudiar y comprender a estos animales, cambió por completo gracias a esta puesta cinematográfica, porque hizo explotar el interés público por el tema. En una entrevista concedida para The Verge, Brusatte declaró que “muchos de mis colegas obtuvieron trabajos específicamente gracias a Jurassic Park, porque el museo de una universidad quiso contratar un paleontólogo”, afirmó el científico aprovechando la coyuntura de la publicación de su obra y el estreno del más reciente film: “Jurassic World: el mundo caído”.

El científico señaló que la paleontología de dinosaurios seguiría siendo una disciplina muy de nicho, con apenas un puñado de personas en el mundo haciendo estudios de no ser por la película, además expuso que el estudio de los dinosaurios que está en su “época dorada”, inclusive hace ver a la última entrega cinematográfica un tanto desactualizada.

If you want to spend time in the Jurassic this summer, skip the movies and read this phenomenal book by @SteveBrusatte. Engaging for dinosaur lovers, but also a great example of how science works. https://t.co/p5KMhQePuL — Douglas Gross (@DP_Gross) 24 de junio de 2018

“Los velociraptors también tenían alas y parecían verdaderos pájaros, algo que los haría más terroríficos, porque imagina que te rodea un grupo de pavos gigantes con garras en sus pies. Eso da más miedo que los de Jurassic Park" consideró Brusatte.

Lo que todo comenzó como una película de aventuras hace 25 años, en la actualidad ofrece resultados concretos que han ayudado a la ciencia para implementar nuevos programas de estudio para llegar a comprender el mítico mundo de estos animales que se extinguieron hace 66 millones de años.