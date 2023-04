Washington D.C.- Una decena de organizaciones de la diáspora encabezaron hoy un reclamo a líderes del Congreso para que se ordene un proceso abarcador, transparente e inclusivo de audiencias públicas en torno a un próximo proyecto sobre el status político de Puerto Rico, que permita discutir a fondo, entre otras cosas, las consecuencias de la estadidad.

En específico, las organizaciones -y un grupo de individuos- sostienen que cualquier legislación debe explicar el impacto que tendría la estadidad sobre el idioma del gobierno, los tribunales y la educación pública, las contribuciones y la reestructuración de la deuda pública, y la representación olímpica de la Isla.

También abogaron porque las normas legales sobre la ciudadanía estadounidense apliquen en un Puerto Rico independiente de igual forma que en cualquier otro país, en referencia a la posibilidad de ciudadanos de Estados Unidos de transmitir esa ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero.

Además, indicaron que cualquier nuevo proceso de discusión sobre el status político de Puerto Rico debe incluir audiencias públicas en Washington D.C. y la Isla, y ser convocadas con suficiente antelación “y traducción simultánea al español puertorriqueño”.

Los reclamos fueron hechos por las organizaciones Power4PuertoRico, el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, la Alianza for Progress, Boricuas Unidos en la Diáspora, The Puerto Rican Alliance, Collective of Puerto Ricans in Houston, La Mesa Boricua de Florida, Avanzamos Unidos de Ohio, Young Latino Network de Ohio, y Vamos Puerto Rico, en una carta enviada hoy a los líderes de los comités de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, y Energía y Recursos Naturales del Senado.

Los firmantes de la misiva incluyen al senador demócrata estatal por Massachusetts Adam Gómez; la ex alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz; la ex presidenta del Concejo Municipal de Nueva York Melissa Mark Viverito; Nicole Rodríguez, de Puerto Rican in Action (California); y el escritor Javier Hernández.

La carta fue enviada en la víspera de la presentación de una nueva versión del proyecto de ley que persigue convocar a un plebiscito en Puerto Rico que sea vinculante para el gobierno federal, y le ofrezca a la Isla las alternativas de independencia, soberanía en libre asociación y estadidad.

“El proceso correcto y la información precisa y completa para los votantes serán clave para el éxito de cualquier proceso democrático dirigido a determinar el futuro status de la nación puertorriqueña”, indicaron en la carta al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el republicano Bruce Westerman; el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental); el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona); y el líder de la minoría republicana en el Comité de Energía y Recursos Naturales, John Barraso (Wyoming).

Agregaron que “Puerto Rico y Estados Unidos tienen la oportunidad de forjar una relación duradera de beneficio mutuo”, pero que para ello es esencial desarrollar un proceso correcto de descolonización, incluso en su sustancia.

“En particular, nos gustaría destacar la necesidad de que cualquier legislación dirigida a descolonizar a Puerto Rico especifique si el español podría seguir siendo el idioma del gobierno, los tribunales y la educación pública en Puerto Rico, o si habría una obligación legal o expectativa política para una transición al inglés como fue el caso en pasados procesos de admisión (por ejemplo, la enmienda precedente de Arizona, que requería el inglés como lengua idioma oficial antes de que se concediera la estadidad)”, señalaron los firmantes de la carta, al indicar que se debe respetar “la identidad cultural y el patrimonio linguístico de Puerto Rico”.

Con respecto al Comité Olímpico de Puerto Rico, indicaron que debe aclararse si sería legal y factible mantenerlo bajo la estadidad. “El deporte es una parte integral de la cultura puertorriqueña y la identidad nacional, y los puertorriqueños deberían poder continuar compitiendo en eventos internacionales bajo su propia bandera”, agregaron.

También exhortaron a los líderes congresionales a precisar el impacto de los impuestos federales “con respecto a los planes de reestructuración de la deuda aprobados por los tribunales de Puerto Rico en una transición a la opción de anexión”. “Esto es crucial para asegurar que Puerto Rico pueda atraer inversiones y crear puestos de trabajo sin ser gravados por impuestos excesivos de manera responsable”, argumentaron.