Circuito de Apelaciones federales confirma decisión que valida el dragado de la bahía de San Juan

Washington D.C. - Un panel del Circuito de Apelaciones federales para Washington D. C. validó este viernes, por unanimidad, que el proyecto de dragado de la bahía de San Juan , que expandiría sus canales, cumple con las normas ambientales estadounidenses.

El caso judicial fue elevado al tribunal de apelaciones federal de Washington D. C. por abogados del Center for Biological Diversity, también a nombre de El Puente y la organización CORALations, por entender que USACE no consideró adecuadamente la amplitud de los impactos ambientales del proyecto, cómo afectaría a las comunidades minoritarias y de bajos ingresos y el potencial daño a especies de coral.