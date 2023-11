Washington D.C. – El súper PAC que respalda la candidatura del expresidente Donald Trump ofreció el miércoles comprarle unas botas de vaquero con la bandera de Puerto Rico al gobernador de Florida, Ron DeSantis, después de una controversia sobre el calzado del precandidato presidencial republicano y su antiguo respaldo a la idea de encaminar la estadidad para la isla.

“Estados Unidos sabe que a Ron DeSantis le encantan las botas (con alzas dentro de ellas) y la estadidad para Puerto Rico, por lo que no podríamos pensar en un mejor regalo de Navidad anticipado para el gobernador que un par de botas con la bandera de Puerto Rico. Estamos dispuestos a dar las botas como ‘préstamo’ para que el gobernador pueda eludir las leyes de donaciones de Florida y aceptar las botas como aceptó un simulador de golf de un donante rico”, dijo Karoline Leavitt, portavoz del comité de acción política Make America Great Again (MAGA) Inc.

Leavitt ofreció las declaraciones a la publicación Daily Mail después del anuncio publicitario que Maga Inc circula en Iowa – donde empiezan las primarias presidenciales republicanas-, para destacar que DeSantis, cuando era congresista, apoyó un proyecto de ley de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, también republicana, para encaminar la propuesta de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos.

El principal súper PAC pro Trump considera que en este momento, en el que la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, amenaza con desplazar a DeSantis del segundo lugar en las encuestas, es una buena oportunidad para hacerle un daño permanente a la campaña presidencial del gobernador de Florida.

El anuncio de Maga Inc. sostiene que con un Puerto Rico estado, los demócratas pueden querer aumentar sus escaños en el Senado de Estados Unidos para elevar el número de curules en el Tribunal Supremo y dar amnistía a personas indocumentadas.

La más reciente encuesta sobre los caucuses de Iowa, publicada el lunes por NBC News y el periódico Des Moines Register, tiene a Trump con un 43%, con De Santis y Haley empatados, cada uno con 16%.

El pasado 1 de septiembre, Donald Trump, hijo – al rechazar, como su padre, la idea de que Puerto Rico pueda ser un estado de Estados Unidos-, cuestionó a través de la red social X que DeSantis, cuando era congresista, coauspiciara el proyecto de la comisionada residente González.

La oferta del súper PAC coincide, además, con el debate en torno a las botas que utiliza DeSantis, que algunos sostienen puede parecer que persiguen aparentar que el gobernador de Florida es más alto de lo que realmente es.

“He tratado con estos políticos muchas veces...(DeSantis) lleva elevadores. No hay duda”, dijo Zephan Parker, de la empresa Parker Boot Company, de Houston, que fabrica botas a la medida, según la publicación Politico.