De inmediato que concluyó el partido el pasado lunes y Puerto Rico ponchó su boleto a la Copa Mundial, José Juan Barea buscó un calendario en la sala de su residencia en Dallas.

Y cuando observó que el certamen mundialista iniciará el 31 de agosto, el base de los Mavericks de Dallas hizo un cálculo en cuanto a su rehabilitación del tendón de Aquiles de la pierna derecha y no le cierra las puertas a la posibilidad de vestir el uniforme del Equipo Nacional en China.

“Ya para esa fecha (del Mundial) voy a estar entrenando full”, dijo el martes Barea a El Nuevo Día. “Así que no descarto jugar en el Mundial, aunque lo veo difícil. El porcentaje de jugar es muy bajo, pero no lo descarto por completo”, apuntó el mayagüezano, quien estuvo activo en los Mundiales de Turquía 2010 y de España 2014 sin avanzar a la segunda ronda.

Barea se operó del tendón de Aquiles el pasado 14 de enero, luego de sufrir una lesión ante Minnesota en el juego del 11 del mismo mes

. Normalmente, la recuperación de esta cirugía tarda un año aproximadamente. Barea está hablando una rehabilitación en siete meses, lo que clínicamente luce casi imposible. Pero el canastero, de 34 años, quiere darse la oportunidad.

“(El desgarre del tendón) no fue tan bajito en la pierna, y las cosas van bien hasta ahora. Ya estoy caminando sin muletas en menos de dos meses. Siempre he curado rápido mis lesiones. Sé que es muy difícil que pueda jugar para esa fecha, pero quiero ver lo que pasa durante este tiempo. Pienso que para mayo o junio tendré una idea más clara”, prosiguió Barea al agregar que su regreso al tabloncillo también dependerá de su situación contractual en la NBA, ya que su acuerdo de cuatro temporadas con los Mavericks finalizará este verano. “Quizás firmo de nuevo con Dallas y no me dejen jugar. Veremos lo que pasa”.

Sufrió con la victoria

Barea, su vez, confesó que sufrió desde su casa el pasado lunes al ver las incidencias del partido ante Uruguay. Los boricuas tuvieron que batallar hasta el final para vencer 65-61 a los sudamericanos en un juego de vida o muerte por el pase al Mundial. Al final, Barea festejó el triunfo.

“Es más fácil estar dentro de la cancha que fuera, porque uno puede controlar las cosas. Desde afuera no puedes hacer nada y se sufre más. No jugamos el mejor baloncesto, pero logramos el objetivo. Estoy bien contento con la clasificación. Fue un proceso largo y muchos jugadores estuvieron envueltos para aportar a la clasificación”, dijo Barea, quien estuvo activo en dos de las seis ventanas del clasificatorio.

Con Barea en cancha, Puerto Rico jugó para 3-1 en las ventana de junio y de septiembre. El único revés fue en Argentina.

Ayudará a reclutar

Lo que Barea sí puede afirmar es que ayudará al cuerpo técnico y a la gerencia del combinado en el reclutamiento de canasteros de ascendencia puertorriqueña que participan en la NBA y que podrían reforzar al elenco en China. Anteriormente, Barea ha tenido comunicación con los enebeístas Moe Harklees (Portland) y Shabazz Napier (Brooklyn). También tiene relación con el pívot Tyler Davis, y dijo que ayudaría en el reclutamiento del centro del Magic de Orlando, Jonathan Isaac.