Kevin Durant fue seleccionado el viernes como el Jugador Más Valioso de la serie final de la NBA, luego de que los Warriors de Golden State barrieran en cuatro juegos a los Cavaliers de Cleveland.

Por segunda serie de campeonato consecutiva, Durant recibió el premio de Más Valioso. Fue el segundo título seguido de los Warriors con Durant en uniforme.

🌄Los Warriors festejan el campeonato de la NBA Full screen Jordan Bell y Draymond se dirigen al centro de la cancha para celebrar el campeonato. (The Associated Press) Klay Thompson carga con el trofeo de campeonato y hace señal de los tres títulos que ahora suma con Golden State. (The Associated Press) Kevin Durant alza el trofeo Larry O'Brien, su segundo campeonato desde que se unió a Golden State en el 2016. (The Associated Press) En la serie, el estelar jugador de los Warriors acumuló promedios de 28.8 puntos con 10.8 rebotes y 7.5 asistencias por juego. (The Associated Press) Golden State ganó el título por tercera vez en los últimos cuatro años. (The Associated Press) Green celebra con el trofeo. (The Associated Press) Durant ras recibie el trofeo de JMV, su segundo consecutivo. (The Associated Press) Los Warriors tendrán su parada de campeonato el martes en Golden State. (The Associated Press) LeBron James y los Cavaliers fueron barridos en la final por segunda vez en la historia. La primera fue en el 2007 contra los Spurs de San Antonio. (The Associated Press) Tras la barrida, James tiene marca de 3-6 en las finales de la NBA. Es incierta su estadía en Cleveland para la próxima temporada. (The Associated Press) Concluida la serie, James reveló a la prensa que se fracturó la mano derecha en el primer partido de la final luego de golpear una pizarra. (The Associated Press)

En la victoria del viernes por final de 108-85, Durant realizó un triple-doble con 20 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Lanzó de 17-7 de campo con tres bloqueos en 38 minutos.

En la serie, el estelar jugador de los Warriors acumuló promedios de 28.8 puntos con 10.8 rebotes y 7.5 asistencias por juego.

Durant tuvo el juego grande en el tercer partido al acumular 43 puntos con 13 rebotes y siete asistencias.