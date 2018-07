La lastimadura que afectó al delantero Ricky Sánchez en el juego del jueves ante Cuba en el inicio de la tercera y última ventana de la primera ronda del clasificatorio al Mundial 2019, no es de seriedad y solo se trata de una inflamación en uno de sus talones.

El dirigente nacional, Eddie Casiano, dijo en la conferencia postjuego el jueves, tras el triunfo de Puerto Rico 84-80 en el Coliseo Roberto Clemente, que no utilizó a Sánchez en la segunda mitad debido a una lastimadura.

“Tiene un pie que no se está moviendo bien. Exactamente qué es no me atrevo a decir porque eso lo saben los médicos. Pero sí tiene una lastimadura menor. No lo usé en la segunda mitad para cuidarlo y tenerlo listo para el domingo”, dijo entonces el técnico.

Pero ayer el preparador físico de la Selección, el también fisiólogo del ejercicio José Cruz, descartó que se trate de una lesión como tal.

El domingo Puerto Rico recibirá a la selección de México en el cierre de la primera ronda de ventanas. Ambos combinados aseguraron su participación en la segunda ronda de ventanas que comienzan en septiembre.

“A Ricky lo vengo tratando en Fajardo también”, dijo Cruz refiriéndose al equipo de los Cariduros del BSN. “Es un engrosamiento en el tendón de Aquiles. Es una inflamación. Cuando ese engrosamiento se inflama toca el talón y molesta”.

El también fisioterapeuta señaló que la condición se debe al impacto contínuo que recibe esa parte del pie en el día a día de los juegos y las prácticas, y que suele afectar más a los hombres grandes.

Sánchez es un delantero que puede emplearse ocasionalmente como centro, mide 6’11”.

“Espero tenerlo en la cancha el domingo. Voy a trabajar duro con él esta noche (ayer). El trabajo que hacemos es mucho estiramiento, masajes desde el talón y toda la pantorrilla, porque tenemos que lograr que todos esos músculos le den ‘backup’ al talón”, explicó.

Según Cruz se realizarán ejercicios para que no pierda fuerza, y como parte de las terapias se le aplicará calor, frío y estimulación eléctrica. Además se realiza un ejercicio en un ‘pad’ de aire para balance, para que no sufra impacto directo en el área afectada.

Cruz dijo que en el caso del alero Gian Clavell, quien sufrió una torcedura de tobillo en el Juego de Estrellas el pasado sábado en el Clemente, ya está completamente recuperado. Aseguró que ningún otro jugador tiene lastimaduras, salvo las dolencias normales posteriores a un partido.