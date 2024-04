División de opiniones en torno a cuándo debe iniciar el próximo torneo del Voleibol Superior Femenino

Durante la reciente temporada, que corrió a la par con la novel Pro Volleyball Federation de Estados Unidos -que se llevó a algunos de los mejores talentos nativos de la isla, incluyendo al dirigente Ángel Pérez - comenzó el 18 de enero.

Las campeonas están a favor de que se mantenga en enero

“La mayoría de las ligas extranjeras comienzan en septiembre y octubre. Entonces, irías con desventaja en las negociaciones. Yo entendí las circunstancias cuando hace poco se jugó en verano. Es cierto que ayuda a que más jugadoras nativas puedan ver acción, pero en el caso de nuestra franquicia, pues jugadoras como Shirley Florián no recibirían el permiso. Eso no es bueno para el fanático. Tendríamos, además, problemas en reclutar las europeas. Y otras como Andrea Rangel, la Norceca tiene que dar un permiso especial ”, sostuvo.

“La fecha de inicio debe mantenerse así”, dijo. “Fue un torneo relativamente competitivo en donde, dos semanas antes, no se sabía cómo serían los pareos de postemporada”, añadió.

“Más estrellas nativas, menos refuerzos”

“Este año tuvimos alrededor de 27 jugadoras boricuas en diferentes torneos internacionales fuera de la isla. Soy de los que pienso que nuestro torneo tiene que desarrollarse en una fecha donde no choque con esas ligas”, manifestó.

La atacante de la Selección Nacional, Alondra Vázquez, no jugó este año con las Atenienses.

“Se debe mover”, matizó. “El año pasado propuse que se moviera. Pienso que la temporada 2022 fue buenísima porque tuvimos a muchas de las nativas que esta temporada estuvieron fuera. Fue muy difícil lo que se hizo este año. Sería recomendable cambiarla para así no tener tener que contratar tantas refuerzos y contar con más nativas que están afuera. Eso hace que el torneo sea más atractivo para muchos fanáticos que siguen a esas muchachas”.

“Tendriamos que pedir permiso para lograr eso, pero de abril en adelante (sería la fecha ideal). No necesariamente tenemos que comenzar con todas las jugadoras que están afuera... Podríamos comenzar de mediados de abril en adelante. No tengo problemas con ninguno de esos meses. Con menos juegos, obviamente. Voy a abogar por eso cuando nos vayamos a reunir.

Las Pinkin no contaron esta campaña con voleibolistas como Ivania Ortiz ( Pro Volleyball Federation ) ni Abercrombie, mientras que la pasada Jugadora Más Valiosa y Novata del Año, Paola Santiago, llegó apenas para el último partido de Corozal en la semifinal.

“No pudimos tener jugadoras que anteriormente estuvieron aquí. Entiendo que afectó, aunque no tanto porque pudimos tomar decisiones y prevenir. Aceptar que se incluyeras las cuatro refuerzos. El torneo fue competitivo. Había alguna gente que no estaba de acuerdo, pero el tiempo nos dio la razón. Pusimos la liga a competir. Guaynabo, por ejemplo, no se eliminó hasta el último día. Se logró el propósito. Ya para el año que viene estamos a tiempo para tomar decisiones que nos ayuden a mantener el interés del público en un nivel atractivo para todo el mundo”.