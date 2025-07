Nueva York - El dominicano Alberto Puello no esperaba enfrentarse al boricua Subriel Matías en este momento de su carrera, pero eso no le impidió prepararse mejor que nunca.

“Mi preparación ha estado muy bien, mejor que todas las anteriores. Listo para dar la batalla y llevarme la victoria. Esta una pelea a la cual no vi llegar en realidad. No pensé que a esta altura me iba a enfrentar con (Subriel) Matías, pero como es un boxeador bastante evitado, pienso que merece la pena prepararse un poco más físico y mentalmente”, articuló el monarca de las 140 libras del CMB en un aparte con El Nuevo Día durante el entrenamiento público realizado este miércoles en el Hard Rock Cafe de Times Square.