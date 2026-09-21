Christian McCaffrey llega a los 100 touchdowns y se codea con leyendas

Christian McCaffrey ingresó a una compañía de élite con dos carreras cortas para touchdown en la NFL.

Las dos anotaciones de una yarda de McCaffrey en la victoria 35-13 sobre los Dolphins de Miami el domingo lo convirtieron en el cuarto jugador que más rápido ha alcanzado los 100 touchdowns en su carrera durante la era del Super Bowl. Además, se convirtió en apenas el tercero en la historia con al menos 50 anotaciones con dos franquicias distintas.

“Significa mucho”, manifestó McCaffrey. “Es una bendición poder jugar este deporte y cosas así siempre son geniales. Pero siempre se trata del equipo, de presentarte y hacer tu trabajo”.

McCaffrey no tuvo que hacer demasiado el domingo, en una jornada en la que Brock Purdy y el resto de la ofensiva funcionaron a un nivel tan alto que los Niners anotaron touchdowns en sus primeras cinco series ofensivas.

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Abrió la cuenta con una carrera de una yarda en el primer cuarto y completó la producción ofensiva de San Francisco al final del tercero, cuando volvió a entrar a la zona de anotación desde la misma distancia. Terminó con 23 yardas en 10 acarreos y cuatro recepciones para 43 yardas.

“CMC, él es simplemente el ‘GOAT’”, comentó el linebacker Fred Warner. “Los ‘GOAT’ hacen cosas así. Es solo otro día en la oficina para el viejo Christian. Pero nadie trabaja más duro en su oficio ni está tan dedicado al juego como Christian. Todo lo que hace se lo ha ganado, y solo va a seguir mejorando”.

Con esas dos anotaciones, McCaffrey llegó a 64 touchdowns por tierra y 36 por recepción en 114 partidos de temporada regular entre Carolina y San Francisco. Solo LaDainian Tomlinson (89 partidos), Emmitt Smith (93) y Shaun Alexander (96) alcanzaron los 100 touchdowns más rápido durante la era del Super Bowl.

McCaffrey, quien acumula 50 touchdowns tanto con Carolina como con San Francisco, se unió a Marshall Faulk y Randy Moss como los únicos jugadores en la historia que han anotado al menos 50 con dos franquicias.

“Es una locura escuchar eso”, dijo McCaffrey. “Vi a todos esos tipos mientras crecía. Marshall Faulk fue alguien de quien probablemente he visto cada jugada que disputó. No lo doy por sentado. Con Randy Moss jugué muchísimo en Madden cuando era niño. Son honores enormes, enormes”.

La carrera de McCaffrey ya está repleta de logros. En 2019, con Carolina, se convirtió en el tercer jugador en la historia con al menos 1,000 yardas por tierra y 1,000 por recepción en una misma temporada. Además, ha sido seleccionado tres veces al primer equipo All-Pro y ganó el premio de AP al Jugador Ofensivo del Año de la NFL en 2023 y el de Regreso del Año en 2025.

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