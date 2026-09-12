Puerto Rico tiene representación en la nueva temporada de la NFL: ¿quiénes son y dónde juegan?

La temporada 2026-27 de la NFL ya está en marcha y entre los 32 equipos participantes hay una decena de jugadores puertorriqueños, la mayoría de ellos nacidos en Estados Unidos.

Los Seahawks de Seattle comenzaron el miércoles la defensa del campeonato del Super Bowl LX con un triunfo 13-10 en la revancha contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

El centro Federico Maranges, natural de Dorado, inició su segunda temporada en la liga como parte del equipo de práctica (practice squad) de los Seahawks, tras ser cortado de la plantilla de 53 jugadores de los monarcas.

Seattle puede ascender a Maranges al roster activo durante la temporada regular.

Por otro lado, el running back de padres puertorriqueños Isiah Pacheco comenzará su nuevo contrato de un año con los Lions de Detroit en la lista de lesionados. Firmó por $1.81 millones.

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Pacheco se perdería los primeros cuatro juegos de los Lions por una lastimadura en la espalda.

Pacheco irá a su quinta campaña en la NFL luego de jugar las primeras cuatro con los Chiefs de Kansas City, ganando dos anillos de Super Bowl en 2023 y 2024.

En la pasada campaña, Pacheco totalizó 462 yardas por tierra en 13 juegos.

Federico Maranges vuelve a sus raíces tras vivir el sueño del Super Bowl con los Seahawks El doradeño, presente en el Super Bowl en el Levi’s Stadium, fue recibido como inspiración en la Ciudad Deportiva Roberto Clemente.

El jueves, los 49ers de San Francisco iniciaron la campaña con un triunfo 27-7 contra los Rams de Los Ángeles y en la plantilla de los 49ers no estuvo activo el novato boricua Enrique Cruz, oriundo de Chicago.

El offensive lineman, de 23 años, fue selección de quinta ronda (turno 179) en el pasado sorteo de novatos tras jugar tres años con Syracuse y uno con Kansas a nivel colegial.

En los Rams también milita el outside linebacker boricua Josaiah Stewart desde el 2025 al ser seleccionado en la tercera ronda (pick 90) del draft.

Stewart, de 23 años y campeón colegial en 2023 con el programa de Michigan, acumuló 22 tackles y tres sacks en su primera campaña en 2025-26.

Es hijo de la yabucoeña Carmen Díaz, quien se mudó a los 19 años a Nueva York.

En Cleveland, el wide receiver KC Concepción, de 21 años, se apresta a debutar con los Browns tras ser selección de primera ronda, turno 24, en el draft.

Nacido en Charlotte, Carolina del Norte, Concepción es de ascendencia puertorriqueña por parte de su abuela. Jugó en la División I de la NCAA con NC State y Texas A&M.

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Concepción viene de lucirse en el campamento de entrenamiento de los Browns, donde ganó el premio Maurice Bassett como el novato más destacado.

Los Browns debutarán el domingo contra los Jaguars de Jacksonville.

Joey Aguilar, de los Jaguars, es de ascendencia puertorriqueña y mexicana. (Phelan M. Ebenhack)

En el equipo de Jacksonville, también está el novato mexicano-boricua Joey Aguilar. Su madre y sus abuelos maternos son oriundos de Caguas.

Firmado como agente libre tras no ser seleccionado en el draft, el quarterback está en el practice squad de los Jaguars.

Durante la pretemporada, completó 17 de 20 pases para 230 yardas y un touchdown.

Aguilar tiene un compañero boricua en los Jaguars en Chris Rodríguez. Su familia se mudó de Puerto Rico a Nueva York durante la década de 1950.

El running back, de 25 años, firmó a principios de año un pacto de dos años y $10 millones con Jacksonville.

En la temporada pasada con los Commanders de Washington, corrió en 112 ocasiones para registrar 500 yardas con seis touchdowns.

En Arizona, el veterano offensive tackle Elijah Wilkinson, de 31 años y natural del estado de Pennsylvania, pactó con los Cardinals para su décima temporada en la NFL. Ya había jugado con el cojunto en 2023.

Incluyendo su primera etapa con Arizona, ha visto acción en 96 partidos con los Broncos, Bears, Falcons y Cardinals.

El también experimentado wide receiver Braxton Berríos, de 30 años, firmó por un año y $1.3 millones con los Giants de Nueva York.

Nacido en Raleigh, Carolina del Norte, su abuelo paterno es puertorriqueño.

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Berríos, quien debutó en 2018 con los Patriots para ganar el Super Bowl LIII, acumula 91 partidos. En su carrera, registra 140 recepciones para 1,360 yardas y seis touchdowns. Además, ha realizado 20 acarreos para 171 yardas y cuatro touchdowns.

Ha lucido los dorsales de los Jets, Dolphins y Texans. Fue All-Pro en 2021.