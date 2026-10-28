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Despierta Nueva York: el campeón de la NBA logra su primer triunfo tras arrancar 0-3

Con la victoria sobre Detroit, los Knicks evitaron igualar la peor marca al inicio de una temporada después de ganar el título

28 de octubre de 2026 - 10:22 AM

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El dominicano Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, tira al canasto frente a Paul Reed, de los Pistons de Detroit. (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 27 puntos y capturó 20 rebotes por los Knicks de Nueva York, quienes evitaron lo que habría sido el segundo inicio 0-4 de un campeón defensor en la historia de la NBA al vencer el martes 111-97 a los Pistons de Detroit, que marchaban invictos.

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Jalen Brunson se sacudió sus problemas de tiro en un dominante tercer cuarto durante el que los Knicks se asemejaron al conjunto de la primavera pasada, no al equipo cuyas tres derrotas en el mismo número de partidos eran tantas como las que tuvieron en 19 encuentros durante la marcha de la temporada pasada hacia el título.

Brunson terminó con 23 puntos y Mikal Bridges encestó sus primeros cuatro triples de la temporada. Bridges anotó un total de 12 tantos en la primera victoria de los Knicks desde el quinto juego de las Finales de la NBA.

Antes del triunfo del martes, Nueva York cayó ante Filadelfia, Boston y Orlando en el inicio de la campaña. Otra derrota habría igualado a los Celtics de Boston de 1969-70 con la mayor cantidad para comenzar una temporada después de ganar un título.

Pero los Knicks rompieron el partido al superar a los Pistons 37-13 en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 25 puntos contra el equipo que los manejó mejor que nadie la temporada pasada.

Cade Cunningham sumó 19 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias por los Pistons (3-1). Detroit venció a Nueva York por marcadores de 121-90, 118-80 y 126-111 en 2025-26, y había ganado los últimos seis enfrentamientos de temporada regular.

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Knicks de Nueva YorkNBAPistons de Detroit
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