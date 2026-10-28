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Caminero se lesiona un pie pero asegura que jugará el quinto partido de la Serie Mundial

El tercera base dominicano de los Rays de Tampa Bay empezó a cojear después de embasarse por error en la duodécima entrada

28 de octubre de 2026 - 9:49 AM

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El antesalista dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, tiene en estos playoffs apenas un jonrón y cinco carreras impulsadas en 13 juegos. (Chris O'Meara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Petersburgo, Florida - El toletero estelar Junior Caminero se lesionó el pie izquierdo durante el cuarto juego de la Serie Mundial, en el que los Rays de Tampa Bay remontaron en los innings extra para derrotar 4-3 el martes a los Brewers de Milwaukee.

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Sin embargo, el dominicano aseveró que jugará el miércoles en el quinto juego.

Caminero empezó a cojear después de embasarse por un error en un tiro del antesalista mexicano Joey Ortiz para abrir la decimosegunda entrada. Fue el inicio de una remontada dramática para que los Rays superaran a los Brewers y se mantuvieran con vida.

El quisqueyano corrió de primera a tercera con un sencillo de Liam Hicks antes de ser reemplazado por el corredor emergente Cedric Mullins.

Caminero no reveló el alcance de su lesión, pero señaló que no importaba, en momentos en que Tampa Bay estaba al borde de la eliminación.

“Si mi pie está roto, jugaré mañana”, aseguró.

Caminero, de 23 años, conectó 42 jonrones y remolcó 101 carreras mientras disputaba los 162 juegos durante la temporada regular. En estos playoffs tiene apenas un jonrón y cinco carreras impulsadas en 13 juegos.

Los Rays batean para .195 con un solo cuadrangular en la Serie Mundial. El mánager Kevin Cash considera que su equipo necesita a su mejor bateador en la alineación para mantener viva su temporada.

“Jugará mañana aunque sea con una sola pierna”, afirmó Cash. “Me aseguraré de ello”.

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Serie MundialRays de Tampa BayBrewers de Milwaukee
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