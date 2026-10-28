El Real Madrid emite disculpa pública a China por comentarios de Mbappé sobre Mao Zedong

MADRID — El Real Madrid pidió disculpas al pueblo chino este miércoles tras las declaraciones de Kylian Mbappé, consideradas irrespetuosas hacia Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista.

La disculpa de Madrid se produjo un día después de que Mbappé lamentara sus comentarios, en medio de la polémica suscitada por este asunto.

“El Real Madrid C.F. desea pedir disculpas al pueblo chino por cualquier malestar que puedan haber causado las recientes declaraciones de nuestro jugador Kylian Mbappé”, ha declarado el club en un comunicado.

1 / 10 | Fotos | Kylian Mbappé, la estrella llamada a romper todos los récords. Kylian Mbappé (de frente) quedó como el máximo anotador del torneo de Catar, con cinco goles, tras su participación en el partido ante Polonia este domingo, 4 de diciembre. - Ali Haider 1 / 10 Fotos | Kylian Mbappé, la estrella llamada a romper todos los récords Kylian Mbappé (de frente) quedó como el máximo anotador del torneo de Catar, con cinco goles, tras su participación en el partido ante Polonia este domingo, 4 de diciembre. Ali Haider Compartir

“Nuestro club siente un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten afecto y admiración por el Real Madrid”.

En una entrevista en línea, Mbappé había hablado de su meme favorito sobre sí mismo y, al parecer, se refirió a Mao Zedong como “un dictador chino”.

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La reacción no se hizo esperar y el delantero francés perdió sus contratos publicitarios con al menos tres empresas chinas diferentes. Más tarde afirmó que su comentario había sido “imprudente” y añadió: “Ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y en las comunidades chinas” de todo el mundo.

Madrid afirmó que “se suma a la disculpa pública” expresada por Mbappé.

“El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores del respeto, la convivencia y el entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que lo unen a China y a sus ciudadanos”, ha declarado el club.

China Media Group (CMG) había anunciado que suspendía la retransmisión de los partidos de la liga española y de otros encuentros en los que participara la superestrella, y exigió una disculpa por parte de La Liga, Mbappé y el Real Madrid.

CMG afirmó que había recibido la disculpa de Madrid, sin añadir ningún otro comentario.

La liga española también ha pedido disculpas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que se tomaba «en serio» la disculpa de Mbappé, pero que aún estaba por ver si eso le ayudaría a recuperar los contratos publicitarios u otros negocios que había perdido el martes.

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