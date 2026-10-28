Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
28 de octubre de 2026
81°Lluvias aisladas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Drama en el Tropicana! Rays evitan una barrida y siguen vivos en la Serie Mundial

Tampa Bay completó una remontada en la duodécima entrada para obligar un quinto juego contra Milwaukee en el Clásico de Otoño

28 de octubre de 2026 - 12:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ben Williamson, de los Rays de Tampa Bay, celebra tras remolcar la carrera que le dio a los Rays la victoria, 4-3, sobre los Brewers de Milwaukee en 12 entradas. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ST. PETERSBURG, Florida - Los Rays de Tampa Bay se impusieron este martes por 4-3 en 12 entradas a los Brewers de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, disputado en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida, y evitaron la derrota para forzar un quinto encuentro que mantiene viva la lucha por el título.

RELACIONADAS

Después de perder los dos primeros partidos en el American Family Field y ceder también en el primer juego disputado en su estadio, los Rays reaccionaron para frenar la barrida de Milwaukee y prolongar una serie que parecía encarrilada a favor de los Cerveceros.

El encuentro comenzó con protagonismo de los lanzadores, hasta que Tampa Bay abrió el marcador en la segunda entrada con un doble de Chandler Simpson que permitió anotar a Jonny DeLuca.

Milwaukee igualó en el cuarto episodio gracias a un doble de Cooper Pratt, pero los Rays recuperaron la ventaja con una carrera de Junior Caminero.

Un jonrón solitario de David Hamilton en la quinta entrada volvió a establecer el empate, que se mantuvo durante los siguientes innings.

Tras un final de infarto, en entradas extras, exactamente en la décimo segunda, los Rays remontaron el 3-2 con un sencillo de Jonny DeLuca que igualó el marcador y otro imparable de Chandler Simpson que impulsó la carrera definitiva para sellar el 4-3.

Tampa Bay forzó así un quinto partido, que se jugará este miércoles, y alargó una Serie Mundial que parecía sentenciada.

Tags
Brewers de MilwaukeeRays de Tampa BayMLBGrandes LigasSerie Mundial de Béisbol
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: