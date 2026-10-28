¡Drama en el Tropicana! Rays evitan una barrida y siguen vivos en la Serie Mundial
Tampa Bay completó una remontada en la duodécima entrada para obligar un quinto juego contra Milwaukee en el Clásico de Otoño
28 de octubre de 2026 - 12:48 AM
28 de octubre de 2026 - 12:48 AM
ST. PETERSBURG, Florida - Los Rays de Tampa Bay se impusieron este martes por 4-3 en 12 entradas a los Brewers de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, disputado en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida, y evitaron la derrota para forzar un quinto encuentro que mantiene viva la lucha por el título.
Después de perder los dos primeros partidos en el American Family Field y ceder también en el primer juego disputado en su estadio, los Rays reaccionaron para frenar la barrida de Milwaukee y prolongar una serie que parecía encarrilada a favor de los Cerveceros.
El encuentro comenzó con protagonismo de los lanzadores, hasta que Tampa Bay abrió el marcador en la segunda entrada con un doble de Chandler Simpson que permitió anotar a Jonny DeLuca.
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Milwaukee igualó en el cuarto episodio gracias a un doble de Cooper Pratt, pero los Rays recuperaron la ventaja con una carrera de Junior Caminero.
Un jonrón solitario de David Hamilton en la quinta entrada volvió a establecer el empate, que se mantuvo durante los siguientes innings.
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Tras un final de infarto, en entradas extras, exactamente en la décimo segunda, los Rays remontaron el 3-2 con un sencillo de Jonny DeLuca que igualó el marcador y otro imparable de Chandler Simpson que impulsó la carrera definitiva para sellar el 4-3.
Tampa Bay forzó así un quinto partido, que se jugará este miércoles, y alargó una Serie Mundial que parecía sentenciada.
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