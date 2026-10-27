Malik Beasley, exrefuerzo de Santurce, se declarará culpable en investigación de apuestas deportivas ilegales

Malik Beasley, quien reforzó a los Cangrejeros de Santurce en el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), llegó a un acuerdo para declararse culpable por cargos federales derivado de una investigación del Departamento de Justicia sobre apuestas deportivas ilegales.

Beasley, con nueve años de experiencia en la NBA, se declarará culpable en la corte federal de Brooklyn el 9 de diciembre.

Steve Haney, del The Athletic, dio la información.

No hay detalles sobre el acuerdo de culpabilidad.

Beasley promedió 18.4 puntos en 17 juegos con los Cangrejeros, dejado en libertad ante el mal arranque del equipo.

El canastero negociaba un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia después de declararse inicialmente no culpable de los cargos de que alteró su rendimiento en ciertos partidos en 2024 para enriquecer a apostadores deportivos y aliviar sus propias deudas, informó el sábado su abogado.

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Beasley se declaró no culpable en julio ante un tribunal federal de Nueva York. Fue uno de los nombres más conocidos atrapados en una amplia investigación federal sobre apuestas.

El abogado de Beasley, Steve Haney, indicó a The Associated Press en un mensaje de texto que estaban negociando un acuerdo con el gobierno “con una dirección prevista en los próximos días”.

Beasley, de 29 años, y el agente deportivo Paolo Zamorano, quien también se ha declarado no culpable, figuraban entre las seis personas acusadas en una imputación revelada este verano que detalla un escándalo de apuestas que ha implicado más de tres docenas de arrestos.

Zamorano, de 39 años, anteriormente representó a otro coacusado, el exjugador de la NBA Ed Davis, quien le había prestado dinero a Beasley y está acusado de actuar como su “guardián” en el presunto esquema.

Se acusa a Beasley de modificar su desempeño en al menos cuatro partidos mientras jugaba para los Bucks de Milwaukee en 2024, rindiendo por debajo o por encima de las expectativas de las casas de apuestas. A cambio, señaló la imputación, los apostadores sobornaron a Beasley, y sus deudas con Davis se redujeron o se eliminaron.

“La única manera de ganarle a Las Vegas es con las apuestas deportivas. En todo lo demás ellos tienen la ventaja”, le dijo Davis a Beasley en un mensaje de texto del 26 de enero de 2024, según la imputación.

Beasley pidió dinero prestado a su excompañero de equipo después de acumular millones de dólares en pérdidas por apuestas. Sus problemas financieros incluyen disputas con un arrendador de Detroit, un barbero de Milwaukee y un dentista de Minnesota. Una demanda de 2025 presentada por una agencia de mercadotecnia deportiva derivó en una sentencia en rebeldía de 1 millón de dólares en su contra.

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